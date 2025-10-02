Logo strona główna
Lubuskie

Uciekał korytarzem życia. Zderzył się z radiowozem i innym autem

Źródło: KPP Żary
Policjant z Żar wraz z emerytowanym funkcjonariuszem zatrzymał 41-latka, który postanowił skorzystać z korytarza życia. Podczas jazdy pod prąd, zderzył się z radiowozem i jeszcze jednym autem. Jak się okazało mężczyzna miał znacznie więcej na sumieniu. Będzie tłumaczył się przed sądem.

Najpierw było zgłoszenie, potem pościg. W czwartek, 25 września, policjant z Żar otrzymał od dyżurnego informację o zderzeniu auta z sarną. Do kolizji doszło na trasie Żary-Marszów (woj. lubuskie). Na miejsce ruszył policjant.

- Kierowcy innych pojazdów prawidłowo utworzyli korytarz życia, ale nagle jeden z nich ruszył i zaczął uciekać przed nadjeżdżającym radiowozem. Kierujący fordem w pewnym momencie stracił panowanie nad autem, uderzył w radiowóz i samochód jadący z naprzeciwka - poinformowała młodsza aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Źródło: KPP Żary

Dlaczego uciekał?

Po zderzeniu 41-latek próbował jeszcze uciekać pieszo. Policjant ruszył w pościg. Nieoczekiwanie do akcji włączył się też emerytowany policjant, który akurat tamtędy przejeżdżał. - Widząc całe zdarzenie, dołączył do akcji i wspólnie z umundurowanym funkcjonariuszem zatrzymali uciekiniera. Kierujący fordem był przekonany, że posiada dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i dlatego zaczął uciekać - przekazała Kumoś.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 41-latek nie posiadał prawa jazdy. Co więcej w jego aucie znaleziono też narkotyki. - Przewinień było więcej. Okazało się, że tablice rejestracyjne przymocowane w pojeździe były przypisane do innego samochodu. Teraz za spowodowanie kolizji, prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem narkotyków oraz za jazdę autem niedopuszczonym do ruchu będzie odpowiadał przed sądem, który zdecyduje o wymiarze kary - dodała Kumoś.

Źródło: KPP Żary
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Żary

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica