Dwa koty postrzelone z wiatrówki

Pod koniec maja do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie zgłosił się mężczyzna, który poinformował o tym, że nieznany sprawca najprawdopodobniej z wiatrówki strzelił do jego dwóch kotów. Odniosły poważne obrażenia. Ich właściciel zobowiązał się wówczas do dostarczenia dokumentacji po operacji zwierząt oraz śrutu, jako dowodu w sprawie.

72-latek twierdzi, że strzelał w powietrze, by przestraszyć koty

Policjanci pracujący nad sprawą zatrzymali 72-letniego mężczyznę - mieszkańca województwa dolnośląskiego. - Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem. Mówił, że to nie on strzelał do kotów. W jego mieszkaniu znaleziono wiatrówkę. Mężczyzna powiedział, że ma ją od miesiąca. Dodał, że strzelał tylko do tarczy i w powietrze, chcąc przestraszyć koty - przekazała nadkom. Maja Piwowarska, rzeczniczka policji we Wschowie. 72-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.