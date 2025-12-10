"Wyminął policjanta i zaczął uciekać". Nagranie

Szlichtyngowa. Policyjny pościg za 28-letnim motocyklistą Źródło: Lubuska policja

Do zdarzenia doszło w miejscowości Szlichtyngowa, gdzie w sobotę policjanci przeprowadzili kontrolę trzeźwości kierowców. Badanie alkomatem miał wykonać również 28-letni motocyklista, ale ten całkowicie zignorował polecenia funkcjonariuszy i pojechał dalej.

- Wyminął zatrzymującego go policjanta i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za jednośladem w pościg. Po przejechaniu kilkuset metrów dogonili motocyklistę, któremu cały czas przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawali polecenie do zatrzymania - przekazał aspirant Marek Cieślakowski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

28-latka zatrzymano po pościgu Źródło: Lubuska policja

28-latek nadal nie reagował i kontynuował ucieczkę. Potem stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Mimo to próbował jeszcze uciekać pieszo. Chwilę później został zatrzymany.

Mężczyzna nie miał uprawnień Źródło: Lubuska policja

Grozi mu więzienie

- Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek nie powinien wsiadać za kierownicę motocykla, z uwagi na brak uprawnień. Natomiast pojazd, którym się poruszał, miał założone tablice rejestracyjne od innego motocykla, nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia - wyliczył Cieślakowski.

Teraz 28-latkowi z gminy Głogów grozi nawet od pięciu lat więzienia. O wymiarze kary zdecyduje sąd.

