Syreny alarmowe zawyją w Lubuskiem

W środę Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że 25 września w godzinach 12:00–12:30 na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

- Będzie to sprawdzanie systemów, czy wszystko dobrze działa, tak, żeby w sytuacji zagrożenia na pewno zadziałało - przekazała tvn24.pl Izabela Borkowska, rzeczniczka wojewody lubuskiego.

W ramach testu w miastach regionu nadane zostaną dwa sygnały akustyczne: ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

📣 25 września br. w godzinach 12.00 -12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. W miastach... Posted by Lubuski Urząd Wojewódzki on Tuesday, September 23, 2025 Rozwiń

Sygnały alarmowe w Polsce

W Polsce dostępne są obecnie dwa rodzaje sygnałów alarmowych. Pierwszy - ogłoszenie alarmu - to ciągły, modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty. Ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez trzy minuty oznacza natomiast odwołanie alarmu.

