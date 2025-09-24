Syreny alarmowe zawyją w Lubuskiem

W środę Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że 25 września w godzinach 12:00–12:30 na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.
- Będzie to sprawdzanie systemów, czy wszystko dobrze działa, tak, żeby w sytuacji zagrożenia na pewno zadziałało - przekazała tvn24.pl Izabela Borkowska, rzeczniczka wojewody lubuskiego.
W ramach testu w miastach regionu nadane zostaną dwa sygnały akustyczne: ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty, odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.
📣 25 września br. w godzinach 12.00 -12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. W miastach...Posted by Lubuski Urząd Wojewódzki on Tuesday, September 23, 2025
Sygnały alarmowe w Polsce
W Polsce dostępne są obecnie dwa rodzaje sygnałów alarmowych. Pierwszy - ogłoszenie alarmu - to ciągły, modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty. Ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez trzy minuty oznacza natomiast odwołanie alarmu.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock