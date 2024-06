Prokuratura przedstawiła zarzuty rodzicom 19-dniowego Rafałka, który z obrażeniami wewnętrznymi głowy trafił do szpitala w Gorzowie i zmarł. Ani matka ani ojciec nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Prokuratura będzie wnioskować o areszt. Wciąż trwa przesłuchanie babci dziecka.

Usłyszeli zarzuty

- Rodzice nie są w stanie określić w jaki sposób doszło do obrażeń u dziecka. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną i spowodowania ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci dziecka. Nie przyznają się do winy. Złożyli obszerne wyjaśniania, które będziemy weryfikować. Zanegowali stosowanie przemocy wobec dziecka - przekazała Agnieszka Hornicka-Mielcarek.

Prokuratura skieruje wniosek do sądu o areszt dla rodziców dziecka. Rodzicom Rafałka grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek sekcja zwłok

Reporterka TVN24 dopytywała szefową gorzowskiej prokuratury o to, czy można określić, czy obrażenia, których doznało dziecko powstały na skutek jednorazowego działania, czy mogły być efektem długotrwałego stosowania przemocy. – Na poniedziałek jest zaplanowana sekcja zwłok, po której myślę, że będziemy mieli więcej informacji co do mechanizmu powstania tych obrażeń. Dziecko miało wewnętrzne obrażenia głowy, ale co do ostatecznej przyczyny śmierci, wypowie się biegły po przeprowadzeniu sekcji - powiedziała prokurator.