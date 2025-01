Sarna utknęła między prętami bramy. Przyjechali strażacy i po pięciu minutach była wolna

"Pięć minut akcji"

Jak zaznaczył, akcja ratownicza nie trwała długo. - To była chwila, trwała może pięć minut. Przyjechali strażacy, wyciągnęli sprzęt i rozszerzyli pręty. Chwilę to trwało dosłownie. Sarna wstała, pokulała, pokulała i pobiegła do lasu. Nic dziwnego, że trochę kulała, ze dwie godziny była uwięziona - musiała kości rozruszać. Ale nic jej nie było, nie miała nic złamanego. Strażacy też mówili, że dojdzie do siebie na pewno - dodał.