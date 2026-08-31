Lubuskie Zaginął znany operator filmowy. Apel policji Anna Winiarska |

Witold Płóciennik Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

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Informację o zaginięciu Płóciennika opublikowała policja w Sulęcinie. Funkcjonariusze proszą osoby, które mają informację o miejscu pobytu mężczyzny o pomoc.

Zaginiony ma 56 lat i 185 cm wzrostu. "Cechy charakterystyczne: broda koloru siwego, brak włosów na głowie, krępa sylwetka, plecak koloru ciemno-zielonego (moro), ubrany w krótkie spodenki koloru niebieskiego, długie ciemne skarpetki z jasnym wzorem" – podaje policja.

Operator ostatni raz był widziany w rejonie jeziora Lubniewsko w Lubniewicach.

Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.