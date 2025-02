Ktoś strzelał do niej z wiatrówki. "Usłyszałam trzy strzały, zaczęła mnie piec głowa, zobaczyłam krew"

Policja szuka sprawcy

Z jej głowy wyjęto śrut

Kobieta po zdarzeniu skarżyła się na złe samopoczucie. W sobotę zgłosiła się do szpitala. – Usunięto mi 5-milimetrowy śrut z głowy. Nie utknął na tyle głęboko, żeby to musiał neurochirurg operować. Lekarz mógł to wyciągnąć przez nacięcie skalpelem i wyszło, na moje szczęście – mówi.

Jak dodaje, całą sytuacją jest wstrząśnięta. - Nie mieliśmy z nikim ani za zatargu, ani konfliktu. Wracaliśmy prostą drogą do domu z urodzin siostry. To wszystko dopiero zaczyna do mnie docierać. Zdaję sobie wtedy sprawę, że gdybym została trafiona w szyję czy w nieco innej okolicy, to już bym nie mogła się moją rodziną cieszyć - kończy.