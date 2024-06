Rafałek miał tylko 19 dni i poważne obrażenia głowy. "Niech z tej tragedii wyniknie jakieś dobro"

"Byłem na oddziale i widziałem dramatyczną walkę naszego zespołu o życie małego niewinnego dzieciątka. To już drugi równie tragiczny przypadek w Gorzowie" - pisze Robert Surowiec, poruszony wiceprezes gorzowskiego szpitala, gdzie próbowano ratować 19-dniowego Rafałka. Mimo starań medyków chłopiec zmarł. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. A szef gorzowskiej placówki pyta, czy służby mogą zrobić coś więcej, by takich tragicznych historii uniknąć.

Wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim zabrał głos po tragicznej śmierci 19-dniowego Rafałka, który z poważnymi obrażeniami głowy trafił do placówki w środę. Stan noworodka był określany jako krytyczny. Mimo starań lekarzy dziecka nie udało się uratować.

"Jego stan był zbyt poważny. Jeszcze rano byłem na oddziale i widziałem dramatyczną walkę naszego zespołu o życie małego niewinnego dzieciątka. To już drugi równie tragiczny przypadek w Gorzowie w ciągu ostatnich tygodni. Służby miejskie, policja, szpital, media - wszyscy wspólnie powinniśmy usiąść i ustalić czy nie możemy zrobić więcej, aby chronić dzieci w naszym mieście. jestem po pierwszych rozmowach dotyczących koordynacji współpracy. Niech z tej tragedii wyniknie jakieś dobro..." – napisał Robert Surowiec w mediach społecznościowych.

Prokuratura przesłucha rodziców i babcię Rafałka

Noworodka przywieziono do szpitala karetką w środę. - Z relacji matki wynikało, że zły stan dziecka to kwestia jakiegoś zatrucia pokarmowego. Natomiast relacja ratownika i pogłębione badania wskazały, że jego ciężki stan wynika z uszkodzeń mózgu i odklejenia siatkówki oka. W związku tym podjęliśmy podejrzenia, że to dziecko było maltretowane. Poinformowaliśmy policję i prokuraturę - mówił w czwartekTVN24 Paweł Trzciński, rzecznik szpitala w Gorzowie Wielkopolskim.

W czwartek, tuż po godzinie 16, rzecznik szpitala w Gorzowie Wielkopolskim poinformował o śmierci 19-dniowego chłopca.

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wszczęła śledztwo i bada, skąd u 19-dniowego dziecka tak poważne obrażenia. Do wyjaśnienia zatrzymano 25-letnią matkę chłopca, 27-letniego ojca i 56-letnią babcię. Jak informowała prokurator Agnieszka Hornicka-Mielcarek, do tej pory przeprowadzono oględziny oraz przesłuchano świadków.

Na piątek zaplanowano czynności z udziałem zatrzymanych członków rodziny chłopca.

"Potrząsała noworodkiem, podrzucała nim, zasłaniała mu usta"

Drugi dziecięcy dramat, o którym wspomina Robert Surowiec to historia 22-tygodniowego noworodka. Mateusz trafił do szpitala pod koniec marca. Jego stan również był na tyle ciężki, że nie udało się go uratować. Śledczy nie mają wątpliwości, że za obrażenia, z którymi dziecko trafiło do lecznicy, odpowiada jego matka, a pośrednio i ojciec. Na początku czerwca Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim uzupełniła i zmieniła zarzuty dla Nikoli G. i Oskara G.

To, jak Nikola G. "opiekowała" się noworodkiem, opisał portal gorzowianin.com. Według ustaleń śledczych "Nikola G. w okresie od 9 do 26 marca znęcała się nad synem Mateuszem w ten sposób, że potrząsała noworodkiem, podrzucała nim i zasłaniała mu usta". - W ten sposób spowodowała obrażenia ciała w postaci złamania trzonu kości lewej ramiennej, wylewów krwawych do siatkówki obu gałek ocznych oraz ciężkich obrażeń ciała w postaci krwiaka podtwardówkowego, powikłanego obrzękiem i śmiercią mózgu" - mówił portalowi gorzowianin.com prokurator Andrzej Bogacz.

24-latka nie przyznała się do winy. Odmówiła również składania zeznań. Za zarzucane czyny grozi jej od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Oskar G. miał widzieć, jak matka potrząsa dzieckiem i zakrywa mu usta. - W przypadku ojca zarzuty zostały zmienione. Mężczyzna odpowie za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Będąc świadkiem znęcania się, zaniechał udzielenia pomocy. Chodzi tu konkretnie o to, że nie zrobił nic, by uchronić dziecko przed działaniami matki - dodała prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Autorka/Autor:aa

Źródło: TVN24