Brał zaliczki, remontów nie robił. Od siedmiu lat

Gorzów Wielkopolski Źródło: Google Earth

20 zarzutów popełnienia oszustw związanych ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych usłyszał Mateusz D., który został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. wynika, że Mateusz D., oferując wykonanie usług remontowo-budowlanych, przyjmował od zamawiających zaliczki na poczet wykonania prac i zakupu materiałów budowlanych, ze z góry powziętym zamiarem niewykonania umowy. W ten sposób podejrzany miał wyłudzić od pokrzywdzonych łącznie 532 tysięcy złotych. Jednorazowe zaliczki trafiające do jego kieszeni opiewały na kwoty od 5 tysięcy złotych do nawet 90 tysięcy złotych.

Śledczy ustalili, że D. działał nie tylko w Gorzowie Wlkp., ale na terenie całego kraju oraz w Niemczech. - Mateusz D. proceder prowadził od 2018 roku w sposób uporczywy, przemyślany i zorganizowany, doprowadzając do utraty środków finansowych wiele osób, pozbawiając je tym samym możliwości przeprowadzenia oczekiwanego i niezbędnego remontu – zaznaczyła rzecznik. Mateusz D. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i wyjaśnił, że nie zamierzał nikogo oszukać. Tłumaczył się, że prowadząc działalność gospodarczą utracił płynność finansową. Przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. toczy się przeciwko niemu już rozprawa, której jest oskarżony o takie same oszustwa dokonane w latach 2019-22.

D. grozi do 12 lat więzienia. Podstawą zastosowania teraz wobec niego aresztu tymczasowego była obawa matactwa i ucieczki oraz grożąca mu surowa kara.