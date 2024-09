Donald Tusk na sztabie w Nowej Soli. "Nie spotykamy się, żeby kogokolwiek uspokajać"

W Bobrze woda sukcesywnie opada, teraz województwo lubuskie czeka na falę kulminacyjną z południa. Jednym z większych miast nad Odrą jest Nowa Sól, która "zbroi się" już od kilku dni. I to właśnie tam w piątek rano pojawił się premier Donald Tusk. Szef rządu bierze udział w posiedzeniu powiatowego sztabu kryzysowego.

W województwie lubuskim stany alarmowe są przekroczone lub wyrównane na ośmiu wodowskazach - tak wynika z danych IMGW podanych w piątek o godzinie 6.10. Na Bobrze stan alarmowy był przekroczony w Szprotawie, Żaganiu, Nowogrodzie Bobrzańskim i Starym Raduszcu. Jednak we wszystkich tych miejscach trend jest malejący. Z kolei na Odrze w Nowej Soli według stanu z godz. 6.10 stan alarmowy był przekroczony o 20 cm, w Połęcku o 56 cm, w Cigacicach o centymetr, a w Nietkowie rzeka była na poziomie alarmowym (400 cm).

Nowa Sól szykuje się na przejście fali kulminacyjnej (19.09) PAP/Lech Muszyński

Premier Donald Tusk w Nowej Soli

Rzecznik poinformował, że według najnowszych prognoz fala wezbraniowa na Odrze ma wpłynąć do Lubuskiego w sobotę wieczorem lub w nocy z soboty na niedzielę. Jednym z większych miast na jej drodze będzie Nowa Sól.

W piątek około godziny 11 w mieście pojawił się Donald Tusk. O tym, że szef rządu zamierza odwiedzić województwo lubuskie było wiadomo już w czwartek wieczorem. O wizycie wspomniano podczas wieczornego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Premier Donald Tusk bierze udział w powodziowym sztabie kryzysowym w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

- Nie spotykamy się dzisiaj, żeby kogoś uspokajać. Po wstępnym raporcie pana wojewody i samorządowców tu z województwa widać jak bardzo jesteście skoncentrowani i, że miedzy innymi dlatego województwo lubuskie nie jest na mapie tych najbardziej poszkodowanych, bo wykonaliście wielki wysiłek. Prosiliście też żebym powiedział od serca słowa, na które ludzie czekają czy to z Nowej Soli, Siedliska, Bytomia Odrzańskiego, opowiedzieliście mi o wielkim heroizmie tamtych ludzi, na których można było liczyć 24 godziny na dobę. I miedzy innymi dlatego, nie doszło tu do dramatów na wielką skalę - powiedział Donald Tusk podczas sztabu.

Sztab kryzysowy w Nowej Soli (11:20, 20.0924) TVN24

Premier poprosił wojewodę o przedstawienie raportu z dotychczasowych działań. Marek Cebula pokazał na mapie, jak wielka woda przepływała Bobrem przez województwo lubuskie. - Teraz rozpoczęliśmy bardzo poważne działania, jeśli chodzi o alarm przeciwpowodziowy i gminy leżące nad Odrą. To powiat wschowski, nowosolski, zielonogórski, krośnieński i gorzowski. Te powiaty zostały zagrożone. Działamy na całym 220-kilometrowym odcinku Odry. Przerzucamy tam wszystkie środki siły z Bobru. Setki ludzi tam pracują - powiedział wojewoda Marek Cebula.

"Nowa Sól jest zabezpieczona, ale nadal nie jest bezpieczna"

O trwających w mieście przygotowaniach reporter TVN24 rozmawiał z prezydentką Nowej Soli. - Nowa Sól jest zabezpieczona, ale nadal nie jest bezpieczna. Czekamy na najgorsze, a więc na falę kulminacyjną, która ma być u nas w niedzielę. Nie wiemy jeszcze, ile będzie u nas trwała. Natomiast zabezpieczenie Nowej Soli w postaci nowych wałów i nowej ściany przeciwpowodziowej daje gwarancję tego, że jak będzie woda do wysokości 650, a nawet 750 cm to będzie to jeszcze bezpieczna woda - mówi Beata Kulczycka, prezydentka Nowej Soli.

To nie zmienia faktu, że jak mówi prezydentka, wciąż są miejsca, w których są przesiąki i trzeba je monitorować, bo wielka woda będzie w Nowej Soli "przez kilka dni". - Ten czas, który zyskaliśmy wykorzystaliśmy na analizy. Miejsca szczególnie zagrożone mamy wręcz wskazane i te miejsca wytypowane do ochrony mamy obłożone workami – dodaje.

Szkoły funkcjonują bez zmian, ale wszystkie jednostki miejskie są skupione na przygotowaniach do przyjścia fali wezbraniowej. - Jest niepokój i trwoga, bo mieszkańcy przeżyli powódź w 1997 roku. Ja jestem do tego nastawiona bojowo. Jest pełna mobilizacja w mieście. Musimy dać radę - mówi Kulczycka.

Polscy i amerykańscy żołnierze pomagali w czwartek w umacnianiu wałów w Nowej Soli UM Nowa Sól

Fala na Bobrze i Odrze nie skumuluje się

Fala kulminacyjna na Bobrze dotarła do Odry, do której wpada on niedaleko Krosna Odrzańskiego. Nastąpiło to w czwartek między godziną 12 a 17 Od tego czasu woda w rzece systematycznie i dość szybko opada. - Przy najwyższych stanach Bóbr podtopił kilka ulic w Żaganiu czy Szprotawie, gdzie woda sięgała do poziomu kilkunastu centymetrów. Zalane były skwery, parki i inne nisko położone tereny w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Oczywiście zagrożenie było duże, ale dzięki podjętym działaniom i łaskawości natury udało się uniknąć najgorszego – powiedział mł. bryg. Arkadiusz Kaniak. Dodał, że w powiecie żagańskim główne działania kryzysowe strażaków zostały praktycznie zakończone, ale będą oni teraz pomagać mieszkańcom w sprzątaniu po, co zapewne potrwa kilka dni. Fala wezbraniowa z południa kraju przeszła już także Nysą Łużycką, będąc znacznie mniej groźną niż ta na Bobrze. W regionie poziom Nysy Łużyckiej spadł poniżej stanów ostrzegawczych.

Fala na Odrze może przemieszczać się przez kilka dni

Sytuacja na rzece Bóbr jest już stabilna, ale teraz województwo lubuskie czeka na przejście głównej fali wezbraniowej na Odrze. Od kilku dni lokalne samorządy przy wsparciu służb i mieszkańców szykują się na nadejście dużej wody, umacniane są wały, rozkładane worki z piaskiem w najbardziej newralgicznych miejscach, a stan wody stale monitorowany. - Jako strażacy pomagamy mieszkańcom i lokalnym władzom w umacnianiu wałów i obserwacji rzeki. Jeśli trzeba gdzieś wały wzmocnić workami z piaskiem czy folią to reagujemy na bieżąco. Odra nie wygląda jeszcze najgorzej. Są miejsca, gdzie występują podsiąki i woda rozlana jest poza korytem rzeki, ale nie jest to groźne – powiedział rzecznik. Dodał, że prognozy hydrologiczne dla środkowej Odry są obiecujące, gdyż nie przewidują wielkości fali z 1997 r. - Będzie niższa, ale problem jest jeden – fala będzie utrzymywała się znacznie dłużej niż na Bobrze. Tam jej szczyt przemieszczał się w ciągu 2-4 godzin. W przypadku Odry szacuje się, że będą to 2-4 dni. Może to powodować rozmiękczanie wałów, dlatego też są one umacniane w newralgicznych miejscach - wyjaśnił Kaniak.

"Nie ma straszyć, ma przestrzegać i wzmóc czujność służb"

W województwie lubuskim obowiązuje wprowadzony w czwartek wieczorem do odwołania alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego. Jak wskazał w swoim zarządzeniu w tej sprawie wojewoda lubuski Marek Cebula, został on wprowadzony z uwagi na panującą sytuację hydrologiczną, przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych i prognozowane dalsze wzrosty poziomu wody. Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak, przekazując informację o zarządzeniu wojewody, podkreślił, że "alarm przeciwpowodziowy nie ma straszyć, ma przestrzegać i wzmóc czujność służb, władz gminnych, powiatowych, a także mieszkańców". Ponadto od godz. 23 w czwartek (do odwołania) z uwagi na sytuacje powodziową GDDKiA wprowadziła zakaz ruchu w tranzycie pojazdów ciężarowych po moście na Odrze w Krośnie Odrzańskim. Wyznaczone zostały objazdy.

