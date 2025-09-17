Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Rasistowski atak na artystów. Ruch prokuratury

zamosc - DyziO shutterstock_2406311997
Zwolak o zwyzywaniu artystów zza granicy w Zamościu: zorientowali się, że coś jest nie tak
Źródło: TVN24
Prokuratura zarządziła poszukiwania mężczyzny podejrzanego o grożenie śmiercią i znieważenie obywateli Senegalu, którzy w lipcu uczestniczyli w festiwalu folklorystycznym w Zamościu (Lubelskie). Jak ustalili śledczy, sprawca wyjechał za granicę. Śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu prokurator Rafał Kawalec poinformował w środę, że w tej sprawie przeprowadzono postępowanie dowodowe, ustalono przebieg zdarzenia i dane personalne sprawcy.

"Śledztwo w niniejszej sprawie w dniu 12 września 2025 roku zostało zawieszone z uwagi na to, iż ustalony sprawca, po popełnieniu czynu objętego niniejszym postępowaniem, opuścił terytorium RP, nie ustalono miejsca jego pobytu i w związku z tym zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego. Wobec podejrzanego zarządzono poszukiwania" - podał Kawalec w komunikacie prasowym.

Rasistowski atak na artystów

Śledztwo dotyczy zdarzenia z 8 lipca. Tego dnia w Zamościu rozpoczął się 22. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Eurofolk 2025", na który przyjechały zespoły m.in. z Indii, Senegalu, Kolumbii.

Prezydent Zamościa Rafał Zwolak na portalu społecznościowym opisał wtedy sytuację, gdy do idących ulicą zagranicznych uczestników festiwalu "jakieś osoby wykrzykiwały w ich kierunku: 'Wyp...ać czarnuchy do Afryki, wyp...ać czarnuchy' . Choć przekazu nie rozumieli, zobaczyli jednak wrogość" - napisał Zwolak.

Artyści przyjechali na festiwal, zostali zwyzywani przez kolor skóry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Artyści przyjechali na festiwal, zostali zwyzywani przez kolor skóry

Prokurator Kawalec podał, że materiały dotyczące tego zdarzenia wpłynęły do prokuratury z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Śledczy ustalili dane sprawcy, a prokuratura wydała postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów popełnienia przestępstw kierowania gróźb zabójstwa, publicznego znieważania słowami wulgarnymi i obelżywymi obywateli Senegalu z powodu ich przynależności rasowej. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Prokuratura nie ujawnia innych szczegółów sprawy i dokonanych ustaleń, ponieważ - jak tłumaczy Kawalec - czynności procesowe z podejrzanym jeszcze nie zostały wykonane.

Prezydent Zamościa: granica została przekroczona

Prezydent Zamościa, który nagłośnił tę sprawę, apelował o zachowanie rozsądku i opamiętanie. Jego zdaniem "granica została przekroczona", a "nakręcana spirala strachu i nienawiści wobec imigrantów, uchodźców i tych 'innych' już działa".

W ocenie prezydenta miasta niedopuszczalna agresja wobec gości zamojskiego festiwalu jest efektem działań niektórych polityków i środowisk, które straszą imigrantami i nakręcają nienawiść. „Wszystko po to, by na strachu budować swój kapitał polityczny. I niestety wkraczają z tą polityką do samorządów i miast takich jak Zamość” - napisał Zwolak.

Przypomniał, że od 22 lat festiwal Eurofolk z Zamościu był świętem radości, tolerancji i otwartości na świat. "Zamość od wieków był miastem otwartym na inne kultury i narody. Taki był zamysł jego założyciela Jana Zamoyskiego" - napisał Zwolak. 

Wyzwiska wobec zagranicznych artystów. "Zorientowali się, że coś jest nie tak"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyzwiska wobec zagranicznych artystów. "Zorientowali się, że coś jest nie tak"

Polska
Prezydent Zamościa Rafał Zwolak w trakcie festiwalu Eurofolk
Prezydent Zamościa Rafał Zwolak w trakcie festiwalu Eurofolk
Źródło: Prezydent Miasta Zamość
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DyziO / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZamośćLubelskieProkuratura
Czytaj także:
Model eVTOL
Latające samochody w płomieniach. Doszło do kolizji
BIZNES
Dawid Z. złapany przez "łowców głów"
Próbował taranować przechodniów. Dawid Z. stanie przed sądem
Wrocław
Księżna Kate, królowa Kamila i Melania Trump (17.09.2025)
"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump
Świat
pap_20250917_0GI
Kontrowersyjny pokaz na wieży zamku. Brytyjczycy przypomnieli prezydentowi o "przyjaźni"
Świat
Ambasada Rosji w Warszawie
Kaczyński chce przeniesienia rosyjskiej ambasady
Polska
imageTitle
Świątek zaczyna walkę o punkty w Seulu. Kiedy pierwszy mecz?
EUROSPORT
praca pracownik biuro shutterstock_326441207
Rewolucja w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"
BIZNES
tusk
Tusk "ma już dosyć mądrali"
Polska
Tyler Robinson
Ujawniono SMS-y domniemanego zabójcy Charliego Kirka
Świat
kroplowka reka pwa
Każdy rzut tej choroby może zakończyć się śmiercią
Zdrowie
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
METEO
Choroba Chagasa
Choroba "całujących robaków" szerzy się w USA. Naukowcy apelują
Zdrowie
Zdzisław K.
Syn Jacka Kurskiego z zarzutem zgwałcenia
Kujawsko-Pomorskie
Izraelska ofensywa w Gazie
Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie
Świat
Doprowadzenie do prokuratury w Grójcu 60-letniego proboszcza z gminy Tarczyn. Usłyszał on zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego
Zabił siekierą znajomego i go podpalił. Ksiądz przejdzie badanie psychiatryczne
WARSZAWA
nogi shutterstock_100999849
"W imię miłości" do ortopedy. Te operacje są coraz bardziej popularne
Zuzanna Kuffel
Martwy dzik leżał w centrum Konstantynowa Łódzkiego
Pytał jak "skonsumować dzika", a potem wyrzucił go koło śmietnika. 47-latek zatrzymany
Łódź
imageTitle
Polacy wyszarpali zwycięstwo i wygrali grupę
EUROSPORT
Itamar Ben Gwir i Becalel Smotricz
Bruksela chce sankcji i zawieszenia wolnego handlu z Izraelem
BIZNES
imageTitle
Operator maszyny, dostawca jedzenia, mistrz świata. "Kocham cię, mamo"
EUROSPORT
Nowa siedziba ZDM
Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane
Poznań
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Głos z Brukseli w sprawie Rosji. "Musimy uderzyć"
BIZNES
Carl Pei
Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie
BIZNES
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. "Jak widać"
Polska
Parada powozów królewskich
Królewskie powitanie Trumpa
Świat
imageTitle
Polska - Holandia w mistrzostwach świata siatkarzy [RELACJA]
Najnowsze
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
Świat
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
METEO
imageTitle
Kolejny polski sędzia w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica