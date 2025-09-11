Logo strona główna
Lublin

Dziewięć dronów na Lubelszczyźnie. Nowe ustalenia prokuratury

Czosnówka
Prokurator Jolanta Dębiec: w dwóch przypadkach doszło najprawdopodobniej do zestrzelenia dronów
Z najnowszych doniesień służb wynika, że znaleziono 16 dronów, które w nocy z wtorku na środę (10 września) naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dziewięć z nich spadło na terenie województwa lubelskiego. Tutejsza prokuratura okręgowa twierdzi, że zabezpieczono już ślady i dowody jeśli chodzi o sześć miejsc. W dwóch przypadkach doszło najprawdopodobniej do zestrzelenia bezzałogowców. Przy żadnym z dronów nie znaleziono materiałów wybuchowych.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (stan na środę, 10 września, na godzinę 20) znaleziono szczątki 16 dronów, które w nocy z wtorku na środę (10 września) naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Odnaleziono je w miejscowościach na terenie pięciu województw.

W województwie mazowieckim: w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Rabiany i Sewerynów (pow. węgrowski), w woj. świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (pow. opatowski) i Smykowie (pow. konecki), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), natomiast w woj. warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

Miejsce, gdzie odnaleziono zestrzelonego drona w Czosnówce
Miejsce, gdzie odnaleziono zestrzelonego drona w Czosnówce
Źródło: TVN24

Najwięcej w Lubelskiem

Najwięcej, bo aż dziewięć dronów, znaleziono w województwie lubelskim.

Chodzi o miejscowości Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki-Wola (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski).

W sześciu przypadkach zabezpieczono już dowody

Prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedziała w czwartek (11 września) po godz. 12 na konferencji prasowej, że zakończyły się już czynności polegające na zabezpieczeniu śladów i dowodów jeśli chodzi o sześć miejsc.

- Co do trzech zdarzeń - w miejscowościach Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew i Wyryki-Wola - czynności jeszcze trwają - stwierdziła.

Akcja służb w miejscowości Wyryki
Akcja służb w miejscowości Wyryki
Źródło: TVN24

Dwa drony prawdopodobnie zestrzelono

Dodała że w sześciu miejscowościach (Czosnówka, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń, Wielki Łan, Zabłocie-Kolonia, Bychawka Trzecia) zabezpieczono drony, których uszkodzenia wynikały wyłącznie z ich upadku na ziemię. Natomiast co do dwóch zdarzeń – w Cześnikach i w Wyhalewie – zabezpieczono fragmenty dronów, które zostały tam najprawdopodobniej zestrzelone.

- Co do ostatniego ze zdarzeń - w Wyrykach-Woli - na chwilę obecną nie potwierdzono jeszcze, czy obiekt, który spadł na dom mieszkalny, był dronem czy też jego elementem. Brak jest też dowodów, czy jeśli to był ewentualnie dron, to czy został on zestrzelony - powiedziała prokurator.

Jednocześnie śledczy informują, że przy żadnym z dronów nie znaleziono materiałów wybuchowych.

Co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonego drona? Apel wojska

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował w mediach społecznościowych: "W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."

Pytanie o naruszenie polskiej przestrzeni. Trump nie odpowiada

Pytanie o naruszenie polskiej przestrzeni. Trump nie odpowiada

Świat
"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat

Polska
Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

