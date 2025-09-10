Logo strona główna
Lublin

"Myślał, że to wentylatory w chlewni". To był dron

Wohyń
WOHYN
Pan Krzysztof z Wohynia na Lubelszczyźnie w środę rano odebrał niespodziewany telefon od kolegi. Na jego pole spadł dron. Mężczyzna zawiadomił służby.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Jak relacjonuje nasz rozmówca, sąsiad zadzwonił do niego o 8:24. Powiedział, że przez lornetkę zobaczył leżący na ziemi samolot.

- Myślę sobie: 'Samolot? Niemożliwe, nic nie słyszałem'. W te pędy biegnę zobaczyć, co się dzieje, podchodzę, oglądam. No leży dron do góry nogami rozwalony. Kolega powiedział mi, że około ósmej słyszał jakiś huk. Jakieś szumy, coś dziwnego się działo. Myślał, że to wentylatory u niego w chlewni – relacjonuje pan Krzysztof.

- Pierwsze co zrobiłem, to zadzwoniłem na 112. Chciałbym podkreślić, że człowiek, który tam siedział zachował się bardzo profesjonalnie – mówi mieszkaniec Wohynia.

Około 10 minut później na miejscu zjawił się pierwszy radiowóz z komendy z Radzynia Podlaskiego. - Najpierw nie dotykaliśmy tego wszystkiego, obejrzeliśmy, jak to wygląda. Moim zdaniem skończył się prąd, maszyna się wyłączyła, paliwo w worku jeszcze było – snuje przypuszczenia pan Krzysztof. Jak dodaje, jego zdaniem dron to "jakiś wabik bez ładunku". Na maszynie były napisy, ale panu Krzysztofowi nie udało się ich odczytać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Znaleziono kolejne dwa drony. Kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy
WARSZAWA
Telefony
Co zrobić, kiedy wiadomo, że nastąpił atak?
Stefania Kulik
Dron znaleziony na polu w Oleśnie
Znaleziono już 12 dronów. Nowe informacje z prokuratury po oględzinach

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz dowódcy operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej zanotowano około godz. 23.30 we wtorek, a ostatnie około godz. 6.30 w środę. Jak przekazał premier Donald Tusk, zanotowano i precyzyjnie namierzono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, nie są to ostateczne dane. Dodał, że po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Co Rosjanie umieszczają w dronach? "Apeluję, żeby nie dotykać, nie podchodzić". Oglądaj TVN24
Dowiedz się więcej:

Co Rosjanie umieszczają w dronach? "Apeluję, żeby nie dotykać, nie podchodzić". Oglądaj TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

