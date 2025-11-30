Przejechał po 37-latku, pieszy zmarł. Policja szuka świadków wypadku

Do zdarzenia doszło w powiecie lubelskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący dostawczym volkswagenem crafterem, wyjeżdżając z posesji na drogę krajową nr 82, przejechał po 37-letnim mężczyźnie. Pieszy zginął na miejscu. Kierowca nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy - zatrzymali go policjanci, gdy stał w korku. 65-latek był trzeźwy. Jak tłumaczył, nie zauważył i nie poczuł, że przejechał człowieka.

Policja szuka świadków wypadku Źródło: Policja Lubelska

Pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia, w tym to, czy ofiara w chwili wypadku szła, czy leżała na jezdni.

Apel policji

Funkcjonariusze z Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Lublinie proszą o zgłaszanie się świadków wypadku oraz osób, które 25 listopada po godzinie 15.30 przejeżdżały przez Turkę autami wyposażonymi w wideorejestratory.

Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Wydziału (pokój nr 82) lub telefonicznie pod numerem 47 811 5028, a także dzwoniąc na numer alarmowy 112.