Lublin

Spłonął dom. Zginęły dwie osoby

Dwie osoby zginęły w pożarze domu w Tomaszowicach-Kolonii
Tragiczny pożar domu na Lubelszczyźnie
Źródło wideo: KM PSP  w Lublinie
Źródło zdj. gł.: KM PSP  w Lublinie
W płonącym budynku w Tomaszowicach-Kolonii znaleziono kobietę i mężczyznę. Nie udało się ich uratować. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

Pożar został zauważony w czwartek około godziny 20 w Tomaszowicach-Kolonii na Lubelszczyźnie. Ogień objął cały budynek, w szczególności jego poddasze.

- Na miejscu strażacy znaleźli kobietę, którą próbowali reanimować wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego. Po około godzinie lekarz stwierdził zgon. W międzyczasie wydobyto drugą osobę - mężczyznę bez oznak życia. Oboje mieli około 60-70 lat - przekazał tvn24.pl mł. kpt. mgr Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Źródło zdjęcia: KM PSP  w Lublinie

W akcji gaśniczej uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej, w sumie 35 strażaków. Działania zakończono po północy.

Na miejscu pracowali także policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyna pożaru.

Źródło zdjęcia: KM PSP  w Lublinie
pc
Źródło: tvn24.pl
