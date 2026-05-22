Spłonął dom. Zginęły dwie osoby
Pożar został zauważony w czwartek około godziny 20 w Tomaszowicach-Kolonii na Lubelszczyźnie. Ogień objął cały budynek, w szczególności jego poddasze.
- Na miejscu strażacy znaleźli kobietę, którą próbowali reanimować wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego. Po około godzinie lekarz stwierdził zgon. W międzyczasie wydobyto drugą osobę - mężczyznę bez oznak życia. Oboje mieli około 60-70 lat - przekazał tvn24.pl mł. kpt. mgr Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
W akcji gaśniczej uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej, w sumie 35 strażaków. Działania zakończono po północy.
Na miejscu pracowali także policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyna pożaru.