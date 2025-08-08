By nie dać się złapać, zmieniała wygląd oraz miejsca pobytu. Nie pomogło

Świdnik Źródło: Google Earth

Za 28-latką wydany został list gończy oraz trzy zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu do zakładu karnego. Jak poinformowała policja, kobieta poszukiwana była za "liczne oszustwa". "Na portalach internetowych wystawiała fałszywe ogłoszenia o sprzedaży sprzętu elektronicznego. Dodatkowo wynajmowała mieszkania i nie płaciła za nie. Po pewnym czasie znikała" - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej w Lublinie.

Policjanci ustalili, że 28-latka - aby uniknąć rozpoznania i zatrzymania - często zmieniała swój wygląd i miejsca pobytu.

Zatrzymana przed blokiem

W końcu została namierzona w jednym z mieszkań w Świdniku. 28-latka została zatrzymana przed blokiem, gdy pośpiesznie próbowała wejść do klatki schodowej. Kompletnie nie spodziewała się interwencji kryminalnych.

Poszukiwana - po wykonaniu czynności procesowych - trafiła do zakładu karnego, gdzie do odbycia ma karę blisko trzech lat więzienia.

