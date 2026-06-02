Tragiczny pożar. Nie żyje 81-letnia kobieta
W poniedziałek nad ranem służby ratunkowe zostały powiadomione o pożarze domu jednorodzinnego na Stróży gminie Kraśnik na Lubelszczyźnie. Wydobywający się z budynku dym zauważył sąsiad mieszkający na pobliskiej posesji, który natychmiast zaalarmował służby.
"Już po dotarciu na miejsce służb okazało się, że wewnątrz objętego pożarem domu prawdopodobnie znajduje się jego właścicielka. Po częściowym ugaszeniu pożaru strażacy weszli do wnętrza domu i w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało 81-latki" - przekazała aspirant Marzena Sałata z policji w Kraśniku.
Decyzją prokuratora ciało 81-latki zostało zabezpieczone do sekcji.
Przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Na miejscu zabezpieczone zostały ślady, odbędą się też oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.