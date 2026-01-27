Ponad 500 zarzutów dla psychiatry

Nowe informacje w tej sprawie przekazała we wtorek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie prokurator Beata Syk-Jankowska. Psychiatra z województwa podkarpackiego Romuald R. usłyszał dotychczas 510 zarzutów związanych z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za wystawienie fałszywych zaświadczeń lekarskich.
Ponad 300 osób z zarzutami przekupstwa
W trakcie śledztwa ponad 300 osobom wręczającym łapówki przedstawiono zarzuty przekupstwa. Wśród nich są m.in. funkcjonariusze i byli funkcjonariusze policji, służby więziennej, administracji skarbowej, straży pożarnej, straży granicznej. - Wręczone korzyści majątkowe to kwoty od kilkudziesięciu do kilkuset złotych - dodała rzecznik.
Aktualnie status podejrzanego ma 207 osób, bo część chciała dobrowolnie poddać się karze, a wobec niektórych prokuratura skierowała wnioski o warunkowe umorzenie postępowań.
Dotychczas zapadły 34 wyroki skazujące na kary grzywny w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Wniosek o przedłużenia śledztwa
Śledztwo było ostatnio przedłużane do końca stycznia tego roku. Prokuratura skierowała wniosek o przedłużenie o dalsze osiem miesięcy ze względu na potrzebę przeprowadzenia badań psychiatrycznych poszczególnych podejrzanych, dalsze oględziny dokumentacji medycznej, zbieranie danych z NFZ i ZUS odnośnie konkretnych pacjentów oraz inne działania związane z weryfikacją linii obrony kolejnych podejrzanych.
Podejrzany Romuald R. przebywał w areszcie przez siedem miesięcy. Później sąd zastosował wobec niego dozór policji, 100 tys. zł poręczenia majątkowego oraz zawiesił prawo wykonywania zawodu lekarza.
Autorka/Autor: pop
Źródło: PAP