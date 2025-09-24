Logo strona główna
Lublin

84-latka dała mu ponad 100 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanego o udział w oszustwie

Trafił na trzy miesiące do aresztu
Ryki. Policja zatrzymała podejrzanego o udział w oszustwie. Miał odebrać od seniorki ponad 100 tysięcy złotych
Źródło: KPP Ryki 
Seniorka sądziła, że pomaga swojej córce, której miało grozić więzienie. Przekazała więc mężczyźnie, który przyszedł do jej domu ponad 100 tysięcy złotych. Policjanci z Ryk (Lubelskie) zatrzymali w Warszawie 35-letniego podejrzanego. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Zaczęło się od tego, że 84-letnia mieszkanka powiatu ryckiego otrzymała telefon od kobiety, która podała się za jej córkę. Oszustka poinformowała, że grozi jej więzienie w związku z wypadkiem i konieczne jest wpłacenie wysokiej kaucji.

Po chwili rozmowę kontynuowała inna kobieta, podająca się za adwokata, która potwierdziła konieczność "pomocy córce".

Trafił na trzy miesiące do aresztu
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Źródło: KPP Ryki

Usłyszał już zarzut udziału w oszustwie

"Pokrzywdzona, działając zgodnie z instrukcjami oszustek, przygotowała pieniądze. Niedługo później w jej domu pojawił się mężczyzna, któremu zgodnie z ustaleniami seniorka przekazała zebrane środki" – pisze w komunikacie aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Przestępcy wyłudzili od kobiety ponad 100 tysięcy złotych. Ryccy policjanci zatrzymali na terenie Warszawy 35-letniego podejrzanego. Usłyszał już zarzut udziału w oszustwie. Jego rolą miało być odebranie gotówki od seniorki.

Okazało się, że podrobił też podpis

Dodatkowo policjanci ujawnili, że mieszkaniec Warszawy podrobił podpis na umowie kupna pojazdu wykorzystanego do przestępstwa.

"Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości blisko 10 tysięcy złotych" – zaznacza asp. Filipek.

Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu od ośmiu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: tm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki

