Lublin Z parkingu wjechała pod ciężarówkę. Nie przeżyła Oprac. Martyna Sokołowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Parczew

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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 28 lipca, około godz. 12 na drodze wojewódzkiej nr 813 w miejscowości Rudno II. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 65-letni mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego, kierujący ciężarówką, potrącił 50-letnią rowerzystkę z powiatu chełmskiego.

"Kobieta wyjeżdżała z pobocza drogi z parkingu sklepowego i wjechała wprost pod nadjeżdżający pojazd. Pomimo prowadzonej na miejscu reanimacji, 50-latka w skutek poniesionych obrażeń poniosła śmierć na miejscu" - przekazała młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie.

Życia 50-letniej kobiety nie udało się uratować Źródło zdjęcia: KPP Parczew

Jak podała policja, 65-latek kierujący ciężarówką był trzeźwy.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Zabezpieczone ślady pomogą ustalić dokładny przebieg i okoliczności tragicznego zdarzenia.