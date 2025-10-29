Nie żyje 17-latek. Policjanci zatrzymali jego 13-letniego brata

Nie żyje 17-latek. Policja zatrzymała jego 13-letniego brata Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w środę na terenie gminy Borki (powiat Radzyń Podlaski, województwo lubelskie). Policję po godzinie 3 w nocy poinformował jeden z mieszkańców.

Jak informuje podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, na miejscu służby znalazły ciężko rannego 17-latka, któremu pomocy udzielał już zespół ratownictwa medycznego. Chłopak został zabrany do szpitala, gdzie kilka godzin później zmarł.

Policja zatrzymała 13-letniego brata ofiary.

W domu byli też rodzice chłopców

O sprawie pierwsze poinformowało RMF FM. Jak przekazał reporter rozgłośni, w nocy w domu, poza braćmi, byli też ich rodzice.

W rodzinie w ciągu dwóch ostatnich lat nie było interwencji policji. Nie była też objęta procedurą Niebieskiej Karty.

Jak mówi nam podinsp. Andrzej Fijołek, sprawa została przekazana do sądu rodzinnego.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD