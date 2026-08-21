Lublin Pytał w sieci o zamach na życie "czołowych polskich polityków". Zatrzymali 23-latka Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Policja o zatrzymaniu 23-latka, który miał planować zamach na polityków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CBZC

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23-letni Mikołaj T. z Tomaszowa Lubelskiego opublikował 6 sierpnia na internetowym forum dotyczącym broni palnej "apel o wyeliminowania wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu". Na wpis natknęli się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CZBC), którzy ustalili tożsamość autora.

Prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformował w piątek, że według treści wpisu mężczyzna przygotowywał się do zamachu na kilkunastu polityków i rozpoczynał "proces rekrutacji przyszłych współsprawców planowanej zbrodni". Jak dodał, Mikołaj T. "jest podejrzany o przygotowanie do wyniszczenia części grupy politycznej".

Ma zarzuty za planowanie zamachu. Tak się tłumaczył

Mężczyznę zatrzymano 12 sierpnia w miejscu jego zamieszkania. Jak podało CBZC, na miejscu był prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód, który przedstawił mu zarzut "podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych", a także zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Jak przekazała prokuratura, Mikołaj T. ma też odpowiedzieć za "posiadanie środka odurzającego".

"W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej" - podało CBZC.

"Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów wyjaśniając, iż nie chciał nikogo skrzywdzić i wpisu w internecie dokonał 'z głupoty'" - przekazał prokurator Boroń.

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-latka.

Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.