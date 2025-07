Zwozili siano z łąki, 80-latek spadł na asfalt

Praca na polu, chociaż niezbędna, wiąże się z wieloma zagrożeniami, które mogą prowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Przypominamy, że podczas transportu należy unikać przewożenia osób na przyczepach. Tego rodzaju praktyki naruszają przepisy dotyczące przewozu osób, ale przede wszystkim są niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Zalecamy również, aby przed rozpoczęciem prac polowych, każdy operator pojazdu rolniczego czy też sprzętu był wypoczęty i skoncentrowany na zadaniu. Zmęczenie może wpływać na zdolność do podejmowania właściwych decyzji i reagowania na sytuacje awaryjne.

policja w Opolu Lubelskim