Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Miał grozić sąsiadowi. "Na widok radiowozu odrzucił nóż"

groził siekierą
Łuków (Lubelskie)
Źródło: Google Earth
Na policję w Łukowie zadzwonił mężczyzna, który zgłosił, że jego sąsiad zachowuje się agresywnie. Gdy na miejscu pojawił się radiowóz, 43-latek odrzucił trzymany w ręce nóż i zaprzeczył, że komuś groził. Z ustaleń wynika, że agresor kilka miesięcy wcześniej chciał zaatakować sąsiada siekierą. Groził też jego córce. 

46-latek zaalarmował policję, że w pobliżu jego posesji znajduje się awanturujący się sąsiad, który grozi mu nożem.

Gdy mundurowi dojeżdżali na miejsce zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu odrzucił nóż. Zatrzymany przez policjantów twierdził, że nikomu tym nożem nie groził.

43-latek odrzucił trzymany w ręce nóż i zaprzeczył, że komuś groził
43-latek odrzucił trzymany w ręce nóż i zaprzeczył, że komuś groził
Źródło: KPP Łuków

Od kilku miesięcy miał do niego "jakieś pretensje"

"W inny sposób sytuację opisał zgłaszający 46-latek. Mówił on policjantom, że mieszkający w pobliżu 43-letni sąsiad od kilku miesięcy 'ma do niego jakieś pretensje'. W tym czasie kilka razy groził mu między innymi zabójstwem, a w październiku chciał zaatakować go siekierą" - pisze w komunikacie aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Pijany 43-latek spędził noc spędził w policyjnej celi. Śledczy ustalili, że mężczyzna groził zabójstwem nie tylko swemu sąsiadowi, ale też i jego córce. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Łuków

Udostępnij:
TAGI:
LubelskiePolicja
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
BIZNES
Kaczyński spotkał się z Braunem? "Przecież to jest..."
Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"
Michał Istel
Usłyszał zarzut usiłowania rozboju
Mężczyzna chciał wyrwać seniorce torebkę. Pomógł jej przypadkowy przechodzień
Lublin
Telefon (zdjęcie ilustracyjne)
Zagubionemu 62-latkowi pomógł 13-latek
Lublin
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
BIZNES
Krystian W., ps. Krystek, znów przed sądem [27 marca 2023]
"Łowca nastolatek" z kolejnym wyrokiem. Skrzywdził 33 kobiety
Trójmiasto
Karol Nawrocki i Radosław Sikorski
MSZ deklaruje gotowość i "oczekuje na zaproszenie"
Indie. Kobieta z portfelem
Bezwarunkowe świadczenie dla kobiet. Program, który "przywraca godność"
Świat
Piotr Gliński w prokuraturze
Były minister świadkiem w prokuraturze. Chodzi o fundację Tadeusza Rydzyka
Rzeszów
Thierry Frémaux i Tom Cruise
Mówią o nim "szara eminencja". "Nie chodzi o to, że coś jest dobre albo złe"
Kultura i styl
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
BIZNES
Przemysław Nowak
"To kwestia teraz istotna społecznie". Nowy zespół w prokuraturze
BIZNES
Morze, sztorm, wzburzone fale, ocean
La Nina może być słaba. Co to oznacza?
METEO
Nigeryjski samolot szturmowy Embraer A-29 Super Tucano, wykorzystywany do walk z partyzantami
Myśliwce ścigają puczystów, atak na kolumnę pojazdów opancerzonych
Świat
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Luka będzie się pogłębiać. Nowy raport o finansach w ochronie zdrowia
Zdrowie
imageTitle
Młodzi Polacy znakomicie rozpoczęli mistrzostwa świata
EUROSPORT
pożar dżakarta
Tragiczny pożar w stolicy. Biurowiec w ogniu
Świat
Wołodymyr Zełenski i Leon XIV
Zełenski zaprosił papieża na Ukrainę. "To będzie mocny sygnał"
Świat
Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Brejza kontra Kaczyński. Prezes nie stawił się w sądzie
WARSZAWA
dziecko
Samotne dziecko nocą w lesie. Zarejestrowała je kamera do polowań
Maciej Wacławik
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
BIZNES
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
WARSZAWA
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co politycy wiedzą o kryptowalutach? "Nie chcę być nieprecyzyjny"
BIZNES
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano
Gabriela Sieczkowska
Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi (zdjęcie ilustracyjne)
W czterech wysiedli z auta, "ruszyli z pięściami" na nastolatka
Kielce
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
WARSZAWA
Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mają cudzoziemcy"? Ratusz wyjaśnia
Rozpijał i molestował nastolatki, robił im także nagie zdjęcia. Nie chce podać haseł do dysków
Lubuskie
Grzegorz Braun
Co politycy PiS mówili o koalicji z Grzegorzem Braunem
Narkotyki w skrytce
36 kilogramów marihuany w szpuli z kablem
Wrocław
Źrebak utknął na piętrze stodoły
Źrebak utknął na piętrze stodoły. Pomogli strażacy
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica