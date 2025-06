Spali, gdy zabójca uciekł ze szpitala. Akt oskarżenia

Lublin. Bartłomiej B. zatrzymany. Chciał uciec na Słowację (17.10.2024) Źródło: Lubelska policja

O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Zamościu poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. "Decydującym dla ustaleń był zapis z monitoringu, który udokumentował zachowanie Bartłomieja B., jak też działania i zaniechania funkcjonariuszy, które umożliwiły ucieczkę tymczasowo aresztowanego" – podkreślił.

Spali, a zabójca uciekł ze szpitala

Z ustaleń śledczych wynika, że dwóch oskarżonych strażników więziennych spało w nocy podczas ucieczki Bartłomieja B. ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy (pow. zamojski). W związku z czym przy zakończeniu służby nie wiedzieli, że aresztowany uciekł. Prokuratura ustaliła dodatkowo m.in., że pozostawili go bez dozoru w sali, korzystali z telefonów komórkowych w celach prywatnych. Ostatecznie przyznali się do zarzucanych czynów i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze - rok i trzy miesiące więzienia w zawieszeniu.

Według prokuratury kolejnych dwóch oskarżonych funkcjonariuszy zbytnio poluzowało podejrzanemu kajdanki na rękach i nogach, dzięki czemu mógł sam się z nich oswobodzić. Podejrzani nie przyznali się do winy.

Nie sprawdzili, czy podejrzany jest w sali

Wobec ostatnich dwóch funkcjonariuszy z zarzutami prokuratura finalnie skierowała wniosek o warunkowe umorzenie wobec nich postępowania karnego. Chodzi o strażników, którzy po przejęciu służby nie sprawdzili, czy aresztowany faktycznie przebywa w sali, przez co o pół godziny opóźniły się poszukiwania zbiega. Funkcjonariusze tłumaczyli, że "na ich zachowanie miało wpływ wprowadzenie ich w błąd przez funkcjonariuszy poprzedniej zmiany co do faktu, iż Bartłomiej B. przebywa w sali szpitalnej".

Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Zamościu. Podejrzanym grozi do trzech lat więzienia.

Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie por. Sławomir Nizioł poinformował, że dwóch funkcjonariuszy zwolniło się ze służby na własną prośbę, dwóch kolejnych zostało wydalonych ze służby, natomiast wobec pozostałych dwóch strażników więziennych toczą się jeszcze postępowania dyscyplinarne.

Skazany za zabicie brata i ojca

Podejrzany o zabójstwo brata i ojca Bartłomiej B. trafił w październiku ubiegłego roku na obserwację sądowo-psychiatryczną do szpitala w Radecznicy (pow. zamojski), skąd uciekł w nocy z 6 na 7 października 2024 r. Według ustaleń śledczych najpierw zdjął z rąk i nóg kajdanki, a następnie, wykorzystując nieuwagę funkcjonariuszy służby więziennej, wyszedł z sali i opuścił placówkę przez rozgiętą kratę okna w łazience. Po 10 dniach policja zatrzymała go w pustostanie na Podkarpaciu. W maju został nieprawomocnie skazany na 30 lat więzienia.