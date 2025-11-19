Przepiłowali kraty, byli już na dachu aresztu. Są wyniki kontroli

Lublin Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Są już wyniki kontroli po próbie ucieczki osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie, do której doszło 24 października. Rzecznik Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek informuje, że najważniejszą przyczyną zdarzenia była "możliwość wejścia przez jednego z osadzonych w posiadanie niedozwolonego przedmiotu oraz nieskuteczność zabezpieczenia okiennego w celi".

Nie udało się jednoznacznie ustalić, kiedy i w jaki sposób brzeszczot znalazł się w celi. W przygotowaniu ucieczki przez osadzonych sprzyjały – jak zaznacza rzecznik - sposób zabezpieczenia okna, niedokładne wykonywanie kontroli zabezpieczeń technicznych, nieskuteczne rozpoznanie profilaktyczne.

Areszt śledczy w Lublinie Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Szkolenia dla kadry, modernizacja zabezpieczeń

"Wobec dziewięciu funkcjonariuszy, odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny służbowej, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. Zostaną również wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec kierownictwa jednostki" – poinformowała ppłk Arleta Pęconek.

Po incydencie w lubelskim areszcie zaplanowano m.in. przeprowadzenie odpraw i szkoleń dla kadry, wzmocnienie procedur profilaktycznych oraz modernizację zabezpieczeń technicznych.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów

Po ujawnieniu próby ucieczki dyrektor aresztu płk Anna Ausz została - na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie - odwołana ze stanowiska. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora jest mjr Marek Krok.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lublinie. Jedno postępowanie dotyczy usiłowania samouwolnienia (tj. próby ucieczki z więzienia – przyp. red.), a drugie - niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy SW. Nikt nie usłyszał zarzutów.

Przepiłowali kratę brzeszczotem, weszli na dach

Pod koniec października dwie osoby próbowały uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. Według ustaleń, osadzeni przepiłowali kratę okienną nielegalnie posiadanym brzeszczotem i wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Uciekinierzy wzbudzili alarm bariery mikrofalowej, dostrzegli ich funkcjonariusze i zatrzymali uciekinierów, nim dotarli oni do pasa ochronnego.

Sprawę wyjaśniał zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, który ustalał okoliczności zdarzenia i badał kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.