Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Przepiłowali kraty, byli już na dachu aresztu. Są wyniki kontroli

Areszt śledczy w Lublinie
Lublin
Źródło: Google Earth
Po tym jak dwaj osadzeni przepiłowali kraty i próbowali uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie, ze stanowiska odwołana została dyrektorka tej instytucji. Jednocześnie rozpoczęła się kontrola. Dziewięciu funkcjonariuszy Służby Więziennej może spodziewać się konsekwencji dyscyplinarnych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi też prokuratura.

Są już wyniki kontroli po próbie ucieczki osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie, do której doszło 24 października. Rzecznik Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek informuje, że najważniejszą przyczyną zdarzenia była "możliwość wejścia przez jednego z osadzonych w posiadanie niedozwolonego przedmiotu oraz nieskuteczność zabezpieczenia okiennego w celi".

Nie udało się jednoznacznie ustalić, kiedy i w jaki sposób brzeszczot znalazł się w celi. W przygotowaniu ucieczki przez osadzonych sprzyjały – jak zaznacza rzecznik - sposób zabezpieczenia okna, niedokładne wykonywanie kontroli zabezpieczeń technicznych, nieskuteczne rozpoznanie profilaktyczne.

Areszt śledczy w Lublinie
Areszt śledczy w Lublinie
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Szkolenia dla kadry, modernizacja zabezpieczeń

"Wobec dziewięciu funkcjonariuszy, odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny służbowej, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. Zostaną również wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec kierownictwa jednostki" – poinformowała ppłk Arleta Pęconek.

Po incydencie w lubelskim areszcie zaplanowano m.in. przeprowadzenie odpraw i szkoleń dla kadry, wzmocnienie procedur profilaktycznych oraz modernizację zabezpieczeń technicznych.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów

Po ujawnieniu próby ucieczki dyrektor aresztu płk Anna Ausz została - na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie - odwołana ze stanowiska. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora jest mjr Marek Krok.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lublinie. Jedno postępowanie dotyczy usiłowania samouwolnienia (tj. próby ucieczki z więzienia – przyp. red.), a drugie - niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy SW. Nikt nie usłyszał zarzutów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zamknął się w toalecie, próbował uciec przez sufit

Zamknął się w toalecie, próbował uciec przez sufit

Kraków
Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu

Podwójne, brutalne zabójstwo siekierą. Jest prawomocna decyzja sądu

Przepiłowali kratę brzeszczotem, weszli na dach

Pod koniec października dwie osoby próbowały uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. Według ustaleń, osadzeni przepiłowali kratę okienną nielegalnie posiadanym brzeszczotem i wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Uciekinierzy wzbudzili alarm bariery mikrofalowej, dostrzegli ich funkcjonariusze i zatrzymali uciekinierów, nim dotarli oni do pasa ochronnego.

Sprawę wyjaśniał zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, który ustalał okoliczności zdarzenia i badał kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
Służba WięziennaLubelskieLublinProkuratura
Czytaj także:
imageTitle
Losowanie baraży MŚ 2026 z udziałem Polski. Kiedy i o której ceremonia?
EUROSPORT
Wypadek na placu budowy
Na pracowników runął betonowy strop
Lublin
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
METEO
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
BIZNES
Auta stanęły w płomieniach
Na parkingu spłonęło siedem aut. Są wstępne ustalenia
Białystok
He Weidong
Zaginęło 30 najważniejszych generałów. Trzęsienie ziemi w chińskiej armii
Maciej Michałek
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgają godziny
WARSZAWA
Nietypowy załadunek
"Piramida" na kołach, mandaty dla kierowcy i przewoźnika
Lubuskie
Południowokoreański prom "Queen Jenuvia 2"
Prom pasażerski osiadł na mieliźnie
Karol Nawrocki
Szczyt medyczny u prezydenta. Jest data
Najnowsze
Do więzienia za więcej niż 19 stopni w mieszkaniu? To nie jest pomysł Komisji Europejskiej
FAŁSZDo więzienia za więcej niż 19 stopni w domu? To nie pomysł Komisji Europejskiej
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Polska perełka zaczyna debiutancki sezon. "Wysokie wymagania sobie stawiam"
EUROSPORT
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej Pedagogiczny)
Następca odwołanego rektora z apelem o "apolityczność uczelni"
Kraków
50 min
pc
Dywersja na torach. Służby dysponują "dużą, fachową siłą"
Debata TVN24+
Cynk w walce z infekcją dróg oddechowych
Na tę chorobę może być narażona większość z nas. Wszystko przez powietrze
Najnowsze
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
BIZNES
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
METEO
imageTitle
Legenda tenisa uhonorowana. "Ogromne wyróżnienie"
EUROSPORT
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"
Polska
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Twierdził, że jest policjantem. Żądał, by oddała mu wszystkie pieniądze
Rzeszów
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany
Katyń
Rosjanie usuwają polskie tablice. "Niegodne cywilizowanych narodów"
Polska
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
BIZNES
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Ta transakcja może "zmienić układ sił" na Bliskim Wschodzie
W środku były materiały łatwopalne
Podpalił w firmie kartonowe pudło i wrócił do pracy
Lublin
imageTitle
Kwiatkowski na dłużej w Ineos? "Zaakceptował kontrakt"
EUROSPORT
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
BIZNES
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Ma zostać zawieszony
Kraków
Ratownicy od kilku dni poszukiwali 72-latka z Trzcianki
Pojechał na grzyby i zaginął. Tragiczny finał poszukiwań
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica