"Brał udział w kradzieży", szuka go policja

We wrześniu z niestrzeżonego parkingu przy ulicy Woronieckiego w Lublinie skradzione zostały dwa samochody: jeep grand cherokee oraz dodge durano. Łączna wartość aut to ponad 250 tysięcy złotych.

"Z ustaleń policjantów wynika, iż samochody po dokonaniu kradzieży poruszały się w kierunku Warszawy, korzystając prawdopodobnie z podrobionych tablic rejestracyjnych" - informuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Proszą o kontakt, zapewniają anonimowość

"Wizerunek mężczyzny, który brał udział w kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu na jednej ze stacji paliw w okolicy Lublina" - przekazuje Gołębiowski.

Policja publikuje wizerunek poszukiwanego. Na zdjęciu widać też skradzione auto z wymienionymi tablicami rejestracyjnymi. Funkcjonariusze apelują do osób rozpoznających mężczyznę. Takie osoby proszone są o kontakt z wydziałem do walki z przestępczością przeciwko mieniu komendy w Lublinie (numer telefonu 47 811 46 75) lub z najbliższą jednostką policji pod numerem 112. Wszystkim informatorom gwarantowana jest anonimowość.

