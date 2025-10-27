Logo strona główna
Lublin

11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Ruch prokuratury

Sala zabaw, w której doszło do wypadku 11-latki
11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Właścicielka: pozwólmy służbom działać
Źródło: TVN24
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku 11-latki w sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka skoczyła z wysokości dwóch metrów na nienadmuchaną poduchę, złamała kręgosłup. Na tym etapie sprawy nikt nie usłyszał zarzutów. Konieczne będzie powołanie biegłego, który oceni obrażenia dziecka.

Do zdarzenia doszło w sobotę (25 października) w jednej z sal zabaw w Lublinie.

- Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedział przed kamerą TVN24 podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Z ustaleń policji wynika, że 11-latka skoczyła z wysokości około dwóch metrów na poduszkę, która powinna być wypełniona powietrzem, ale - jak się okazało - nie była nadmuchana.

Dziewczynka przebywa obecnie w szpitalu. Trafiła tam natychmiast po tym, jak doszło do wypadku. Obrażenia, których doznała, są bardzo poważne.

Śledztwo prokuratury

Sprawą zajęła się prokuratura. Postępowanie toczy się z artykułu 160 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

- W tej chwili trwają oględziny na miejscu zdarzenia, prokuratura nie otrzymała jeszcze wszystkich materiałów z tych czynności. Trwają również przesłuchania, przede wszystkim rodziców i osób pracujących w tym miejscu. Monitorujemy stan dziecka - mówiła w poniedziałek rano przed kamerą TVN24 Agnieszka Kępka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dzieci miały świętować urodziny, 11-latka złamała kręgosłup
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzieci miały świętować urodziny, 11-latka złamała kręgosłup

Sala zabaw, w której doszło do wypadku 11-latki. W tle czarna poducha, na którą skoczyła dziewczynka
Sala zabaw, w której doszło do wypadku 11-latki. W tle czarna poducha, na którą skoczyła dziewczynka
Źródło: TVN24

Dodała, że w sprawie na pewno zostanie powołany biegły, który oceni, jakich obrażeń doznała dziewczynka w wyniku wypadku i na ile realnie zagrażały one jej zdrowiu lub życiu.

- Jesteśmy w trakcie początkowych czynności. Dalsze decyzje będziemy podejmować w zależności od tego, jakie będą poszczególne ustalenia w sprawie - podkreśliła prokurator.

prok
Prokuratura o wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie
Źródło: TVN24

"Dziecko krzyknęło, piszczało z bólu"

Dziewczynka po wypadku została przetransportowana karetką do szpitala, gdzie cały czas przebywa.

O szczegółach zdarzenia, w którym została ranna jej mama opowiedziała przed kamerą TVN24. - Zostaliśmy zaproszeni całą rodziną na urodziny. Przyjechaliśmy, byliśmy dosłownie 10 minut. Dzieci zdążyły raz zjechać ze zjeżdżalni, która tam była. No i córka weszła po stopniu. Chciała skoczyć na poduszkę. Nie widziała, że poduszka nie była nadmuchana. Chciała skoczyć na pupę. Skacząc, uderzyła plackiem w beton i deski, które tam są. To jest bardzo twarde podłoże. Nie było żadnych materacy, nic tam nadmuchane. Dziecko krzyknęło, piszczało z bólu. Po chwili straciła przytomność. Nie było z nią przez chwilę dobrą żadnego kontaktu - relacjonowała matka 11-letniej Anastazji.

Jak dodała, u dziewczynki doszło do złamania kręgosłupa. - Przynajmniej w ośmiu odcinkach kręgów - przekazała.

"Zawinił czynnik ludzki". Czyli co?

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mogło dojść do zaniedbania ze strony pracowników obiektu.

Właścicielka sali zabaw podkreśliła, że ani ona, ani jej pracownicy nie zamierzają uchylać się od odpowiedzialności i będą w pełni współpracować z policją.

- Obsługa zawiadomiła służby ratownicze. Więc z naszej strony zostały dopełnione te procedury udzielenia pomocy. Natomiast nie uchylamy się od odpowiedzialności. Zawinił czynnik ludzki - powiedziała Sylwia Ginejko-Prażmo, właścicielka sali.

Dopytywana przez reporterkę TVN24 o to, co kryje się za sformułowaniem "czynnik ludzki" odpowiedziała, że trwa postępowanie policji i prokuratury, i to śledczy będą teraz ustalać okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo więc, dlaczego dzieci zostały wpuszczone na salę zabaw, kiedy poduszka nie była jeszcze napompowana ani dlaczego nie napełniono jej powietrzem wcześniej. Z informacji przekazanych przez właścicielkę obiektu w rozmowie z TVN24 wynika, że sala zabaw w momencie zdarzenia była pod opieką dwóch pracowników.

"Pozwólmy działać służbom"

- Od razu kiedy ten wypadek miał miejsce była tutaj policja, toczy się postępowanie i w związku z tym jest cała sytuacja badana. (...) zostaną wyjaśnione do końca wszystkie okoliczności, dlaczego tak doszło. My z pracownikami też rozmawialiśmy, więc pozwólmy służbom działać - mówiła przed kamerą TVN24 Ginejko-Prażmo.

Jak dodała, obsługa sali zabaw, gdzie doszło to wypadku, jest w stałym kontakcie z policją. - Policja jest tutaj praktycznie codziennie, zbierają informacje, zabezpieczyli dokumenty. My te dokumenty oczywiście udostępniliśmy, wszystkie, które są wymagane do działania sprzętu, więc jesteśmy do dyspozycji służb - stwierdziła.

W rozmowie z TVN24 przekazała, że najprawdopodobniej w poniedziałek wyda oświadczenie na temat wypadku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna

Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna

Kraków
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje

Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje

WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
LubelskiePolicjadzieckoProkuratura
