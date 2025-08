Pijany rozbił samochód. O pomoc w jego ukryciu poprosił policjanta Źródło: KPP Puławy

Nietypowe zdarzenie miało miejsce w piątek 1 sierpnia. Jak poinformowała w komunikacie puławska policja, wszystko zaczęło się od głośnego huku, który zaniepokoił mieszkańców Leokadiowa.

Okazało się, że przyczyną hałasu było wjechanie kierowanym przez 35-latka seatem w ogrodzenie jednej z posesji. W tym czasie po sąsiedzku, u swoich kuzynów, przebywał policjant. Gdy usłyszał huk, wybiegł na ulicę, by sprawdzić, co się stało. Widząc pojazd w rowie, podszedł, by udzielić pomocy ewentualnym poszkodowanym.

Do zdarzenia doszło w Leokadiowie niedaleko Puław Źródło: KPP Puławy

Poprosił o pomoc. "Jakież było jego rozczarowanie"

W pojeździe znajdował się tylko kierowca. Mężczyzna, próbując wydostać się z pojazdu, nagle zwrócił się do funkcjonariusza po służbie z niecodzienną prośbą, by ten pomógł mu schować pojazd do stodoły.

"Jakież było jego rozczarowanie, gdy dowiedział się, że osobą, która przybiegła mu pomóc był funkcjonariusz Policji. Gdy dowiedział się, z kim ma do czynienia, od razu przyznał, że chciał się ukryć wraz z samochodem w stodole, gdyż kierował nim będąc pod działaniem alkoholu" - napisała w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji.

Ponad dwa promile

Przybyły na miejsce patrol skontrolował stan trzeźwości 35-latka. W organizmie miał on ponad dwa promile alkoholu. W efekcie stracił prawo jazdy i trafił do policyjnego aresztu.

"Gdy wytrzeźwiał, został przesłuchany. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz wysoka grzywna i inne koszty postępowania" - poinformowała Rejn-Kozak.