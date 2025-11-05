Skręciła w drogę dojazdową do posesji, przejechała mężczyznę

Powiat lubartowski Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 28 października przed godziną 22 w miejscowości Kunów w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta kierująca audi wjechała w drogę dojazdową do swojej posesji i tam najechała na leżącego na drodze mężczyznę - powiedziała nam podkomisarz Jagoda Maj, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

69-letni mieszkaniec gminy Firlej został przewieziony do szpitala w Lublinie, gdzie zmarł. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Kierująca audi - jak powiedziała nam Maj - była trzeźwa.

Prokuratorskie śledztwo

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lubartowie. Toczy się z artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

W sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutu.

Jak przekazała nam oficer prasowa KPP w Lubartowie, odcinek drogi, na którym doszło do zdarzenia, nie był oświetlony. - Kobieta najprawdopodobniej nie zauważyła leżącego na jezdni mężczyzny - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD