Miał 21 lat, gdy włamał się do szkoły. Zatrzymali go po 23 latach

Jak poinformowała podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, do zdarzenia doszło w czerwcu 2002 roku. Wówczas nieznany sprawca włamał się do jednej z krasnostawskich szkół, z której ukradł sprzęt elektroniczny.
- Na miejscu zdarzenia technicy kryminalistyki zabezpieczyli liczne ślady, w tym ślady linii papilarnych sprawcy. Odciski palców zostały przesłane do policyjnej bazy danych AFIS. System przez wszystkie lata dokładnie analizował i porównywał nowe rejestracje pojawiające się w bazie z zabezpieczonymi śladami - podała policjantka.
Po latach udało się namierzyć sprawcę. Wszystko za sprawą włamań do myjni samochodowych, włamania do mieszkania, naruszenia nietykalności cielesnej i dokonanie kradzieży, do których doszło pod koniec 2024 roku.
- Zatrzymany wówczas 44-latek został skazany na karę pozbawienia wolności, a jego ślady linii papilarnych trafiły do bazy danych AFIS. W ten właśnie sposób system porównał zabezpieczony materiał, co dało pozytywny wynik - podała podkomisarz Chuszcza.
44-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem sprzed lat. Za popełniony czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubelska policja