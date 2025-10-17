Miał 21 lat, gdy włamał się do szkoły. Zatrzymali go po 23 latach

Krasnystaw Źródło: Google Earth

Jak poinformowała podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, do zdarzenia doszło w czerwcu 2002 roku. Wówczas nieznany sprawca włamał się do jednej z krasnostawskich szkół, z której ukradł sprzęt elektroniczny.

- Na miejscu zdarzenia technicy kryminalistyki zabezpieczyli liczne ślady, w tym ślady linii papilarnych sprawcy. Odciski palców zostały przesłane do policyjnej bazy danych AFIS. System przez wszystkie lata dokładnie analizował i porównywał nowe rejestracje pojawiające się w bazie z zabezpieczonymi śladami - podała policjantka.

Po latach udało się namierzyć sprawcę. Wszystko za sprawą włamań do myjni samochodowych, włamania do mieszkania, naruszenia nietykalności cielesnej i dokonanie kradzieży, do których doszło pod koniec 2024 roku.

Mężczyzna odpowie za włamanie sprzed 23 lat Źródło: KPP Krasnystaw

- Zatrzymany wówczas 44-latek został skazany na karę pozbawienia wolności, a jego ślady linii papilarnych trafiły do bazy danych AFIS. W ten właśnie sposób system porównał zabezpieczony materiał, co dało pozytywny wynik - podała podkomisarz Chuszcza.

Mężczyzna odpowie za włamanie do szkoły w 2002 roku, zdradziły go odciski palców Źródło: Lubelska policja

44-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem sprzed lat. Za popełniony czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

