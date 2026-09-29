Lublin Ucieczkę przed policją zakończył w rzece Oprac. Martyna Sokołowska |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KPP Kraśnik

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Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policjanci z Posterunku Policji w Wilkołazie próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Audi. Mężczyzna nie zastosował się jednak do poleceń funkcjonariuszy i zaczął uciekać.

W pościg za nim ruszyły kolejne patrole z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Kierowca przejechał przez teren gmin Wilkołaz i Zakrzówek, kierując się w stronę Kraśnika. Pościg trwał blisko 30 kilometrów.

Zakończył się przy ulicy Jagiellońskiej w Kraśniku. Audi wjechało do rzeki Wyżnicy. Kierowca wysiadł z samochodu i próbował uciekać pieszo, ale po chwili został zatrzymany przez policjantów.

24-latek ucieczkę przed policją zakończył w rzece Źródło zdjęcia: KPP Kraśnik

24-latek z Kraśnika został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna prowadził samochód pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

24-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia Źródło zdjęcia: KPP Kraśnik

Na wniosek śledczych i prokuratora Sąd Rejonowy w Kraśniku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-latka na dwa miesiące.

Za zarzucane mu przestępstwa mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.