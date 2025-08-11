Kłótnia, cios pięścią i śmierć w szpitalu

Hrubieszów Źródło: Google Earth

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w miniony czwartek (7 sierpnia) na jednym z boisk w Hrubieszowie. Dyżurny tamtejszej komendy policji otrzymał w nocy zgłoszenie, że na boisku osiedlowym leży na trawie zakrwawiony mężczyzna. Na miejsce zdarzenia zostali wysłani policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego oraz załoga ratownictwa medycznego.

Dostał w twarz, zmarł następnego dnia

"Na miejscu policjanci zastali pokrzywdzonego mężczyznę z widocznymi obrażeniami, z którym był bardzo ograniczony kontakt słowny - przekazała hrubieszowska policja.

Ratownicy medyczni przetransportowali mężczyznę do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł.

Jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy, 39-latek w trakcie sprzeczki został uderzony pięścią przez 36-latka. "Jak się później okazało, doznane przez niego obrażenia były na tyle poważne, że doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego" - przekazała policja.

Usłyszał zarzut, trafił do aresztu

36-latek został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć 39-latka. Mężczyzna na trzy miesiące został aresztowany. Grozi mu od pięciu lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.