Lublin

Bił i groził żonie i kilkuletnim dzieciom. Zabrał telefon, by nie mogła wezwać pomocy

Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
Do pięciu lat więzienia grozi 34-latkowi, który - jak ustaliła policja - znęcał się nad żoną i dziećmi. Podczas awantur miał ich bić, wyzywać i grozić. Dzięki reakcji znajomego kobiety policjanci zatrzymali agresora, który decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Policjanci z Włodawy zatrzymali 34-letniego mieszkańca gminy Hańsk (Lubelskie), który przez blisko rok znęcał się nad swoją rodziną. Jak podali, mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, podczas których bił, wyzywał i groził żonie oraz kilkuletnim dzieciom. Kontrolował ich życie, wyrzucał z domu, zabrał też - jak opisuje policja - żonie telefon, by uniemożliwić jej wezwanie pomocy.

"Synowie płakali, nie chcieli wracać do domu. Wtedy obiecałam im, że boją się ojca po raz ostatni"

"Synowie płakali, nie chcieli wracać do domu. Wtedy obiecałam im, że boją się ojca po raz ostatni"

Martyna Sokołowska
"Miałam nadzieję, że się zmieni, uspokoi się"

"Miałam nadzieję, że się zmieni, uspokoi się"

WARSZAWA

Dramat 29-latki przerwała interwencja policjantów. Kobieta zdołała powiadomić znajomego o swojej sytuacji, a ten niezwłocznie zawiadomił służby. - Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, 34-latek wszystkiemu zaprzeczał. Policjanci nie dali mu wiary - został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - przekazała podinspektor Bożena Szymańska z policji we Włodawie. Usłyszał zarzuty znęcania się nad rodziną, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności

Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Źródło: KPP Włodawa

Reaguj

Policja apeluje - jeżeli doświadczasz przemocy, lub jesteś jej świadkiem - reaguj. Skontaktuj się z policją, dzielnicowym, lub innymi służbami. "Tak możesz uratować życie i zdrowie innych osób" - podkreślają policjanci.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

"Wykonanie telefonu może uchronić kogoś przed tragedią"
"Wykonanie telefonu może uchronić kogoś przed tragedią"

Fakty po Południu
TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Włodawa

Przemoc, Przemoc wobec kobiet, Policja, Lubelskie, Przemoc domowa
