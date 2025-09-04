Gmina Spiczyn. Zatrzymali pięciu podejrzanych. To oni mieli zaatakować 44-latka Źródło: Lubelska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Był niedzielny poranek, 31 sierpnia, gdy na drodze przy lesie na terenie gminy Spiczyn zatrzymał się seat. W środku było czterech mężczyzn. Jeden z nich, widząc idącego drogą 44-latka stwierdził, że mógł on brać udział w kradzieży jego motocykla.

"21-latek wyszedł z auta i zaczął zadawać ciosy mężczyźnie. Wkrótce dołączyli do niego pozostali mężczyźni. Następnie zmusili 44-latka do wejścia do bagażnika seata i wywieźli na pola do innej miejscowości" - informuje w komunikacie podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała czterech podejrzanych Źródło: Lubelska Policja

Policja: popalili ubranie, rozebrali go, bili po całym ciele

Po drodze zajechali po swojego kolegę, 39-letniego obywatela Mołdawii, który się do nich przyłączył.

"Na polach w ustronnym miejscu kontynuowali bicie 44-latka. Sprawcy w wieku 17-39 lat podpalili na nim ubranie, następnie rozebrali go, billi po całym ciele, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą i zmuszali do poniżającego zachowania" - relacjonuje policjant.

Grozi im do 25 lat więzienia Źródło: Lubelska Policja

Na koniec agresorzy ponownie zmusili 44-latka do wejścia do bagażnika i po przejechaniu kilku kilometrów wrzucili go do rowu przy drodze. Po dotarciu do domu mężczyzna zawiadomił organy ścigania. Doznał m.in. złamań żeber i kości potylicznej.

Czterej podejrzani zostali zatrzymani tego samego dnia, a piąty - następnego dnia. Okazało się, że podejrzani nagrywali zdarzenie telefonem.

Zmusili 44-latka, żeby wszedł do bagażnika Źródło: Lubelska Policja

Policja: sprawa kradzieży motocykla została już dawno wyjaśniona

Gdy pytamy podinspektora Fijołka, czy 44-latek faktycznie ukradł jednemu z agresorów motocykl, zaprzecza.

- Do kradzieży doszło kilka lat temu. Sprawca został już dawno rozliczony. Możliwe, że mężczyźni szukali tylko pretekstu, żeby zaczepić 44-latka. Nie miał z nimi nic wspólnego, nie był ich znajomym. Mogli go natomiast znać, bo wszyscy są z jednej niewielkiej miejscowości - wyjaśnia policjant.

Wszyscy byli wcześniej notowani

Jak podaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka, 17-letni Filip P., 19-letni Kacper K., 21-letni Artur P., 24-letni Jakub Sz. i 39-letni obywatel Mołdawii Anatolii R. usłyszeli zarzuty związane z pobiciem i pozbawieniem wolności ze szczególnym udręczeniem.

Wszyscy zatrzymani byli wcześniej notowani przez policję. 21- i 39 latek odpowiedzą w warunkach recydywy. Prokuratura Rejonowa w Lublinie skierowała do sądu wnioski o areszt dla wszystkich pięciu mężczyzn.

- Wobec czterech sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Najmłodszy został objęty dozorem policyjnym - informuje Kępka.

Za zarzucane im czyny grozi do 25 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD