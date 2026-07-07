Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Nie pomogły apele sołtysów i kół gospodyń. Sąd skazał wójta za jazdę po pijanemu

Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych
Źródło zdj. gł.: TVN24
Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Tłumaczył, że wiózł butle z tlenem dla ryb do stawu. Sąd pierwszej instancji warunkowo umorzył wobec niego postępowanie. Biorąc pod uwagę m.in. apele sołtysów i kół gospodyń wiejskich. Teraz, po odwołaniu złożonym przez prokuraturę, Marek K., wójt gminy Niedźwiada (Lubelskie) usłyszał wyrok skazujący.

Prawomocny wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie. 50-letni Marek K., wójt gminy Niedźwiada (powiat lubartowski) został uznany za winnego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ma zapłacić 12 tys. zł grzywny oraz 8 tys. zł na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej (w pierwszej instancji było 20 tys. zł). Sąd zobowiązał go również do pokrycia kosztów postępowania.

Marek K. dostał też trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w pierwszej instancji zakaz miał obowiązywać rok) z wyjątkiem pojazdów gospodarczych, do których obsługi wymagane jest prawo jazdy kat. T.

Wyjaśniał, że wyjechał na krótki dystans

Wójt został zatrzymany 20 grudnia w Tyśmienicy przez patrol policji. Chodziło o  prędkość i styl jazdy. Badanie wykazało, że kierowca miał ponad promil alkoholu we krwi. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Prokuratura Rejonowa w Parczewie oskarżyła wójta o jazdę pod wpływem alkoholu, jednak 17 marca Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim umorzył warunkowo sprawę stwierdzając, że stopień szkodliwości społecznej czynu nie jest znaczny. Wziął pod uwagę m.in. wyjaśnienia oskarżonego, który wyjechał na krótki dystans, kilku kilometrów, aby dostarczyć butle z tlenem dla ryb do stawu.

Wstawili się za nim m.in. radni i koła gospodyń

Ponadto sąd uwzględnił, że oskarżony cieszy się poparciem szerokiego grona lokalnej społeczności. Do sądu wpłynęły liczne pisma mieszkańców gminy, m.in. od radnych, sołtysów, koła gospodyń, seniorów, którzy wyrażali pozytywne opinie o wójcie i wstawiali się za nim.

Prokuratura zaskarżyła wyrok w całości. Domagała się m.in. uznania oskarżonego za winnego i wymierzenia kary sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Sąd uznał, że stopień społecznej szkodliwości czynu był znaczny

Sędzia Sławomir Kaczor uzasadniając prawomocny wyrok, powiedział że - wbrew temu, co uznał sąd pierwszej instancji - stopień społecznej szkodliwości czynu był znaczny, co nie pozwala na warunkowe umorzenie postępowania.

- Sprawowanie pewnych funkcji wiąże się z pewnymi przywilejami. Natomiast konsekwencją tych przywilejów jest także to, że w sytuacji złamania prawa te przywileje, jak i funkcje się traci. Oskarżony musiał mieć tego świadomość - stwierdził sędzia.

Sąd: postawił na szali bezpieczeństwo w ruchu

Przypomniał też wyjaśnienia oskarżonego, który po spożyciu alkoholu zdecydował się na kilkuminutową jazdę samochodem, żeby przywieźć tlen dla ryb, które hoduje w swoim gospodarstwie. Sąd ocenił, że wójt jest człowiekiem stosunkowo zamożnym, a w grę wchodziło ratowanie majątku o wartości 30 tys. zł.

- Oskarżony postawił na szali bezpieczeństwo w ruchu, zachowanie zgodne z prawem i decyzje o tym, żeby jechać po tlen dla ryb - powiedział sędzia Kaczor.

Dodał, że przy dobrej woli oskarżonego znalezienie osoby, która mogła mu dostarczyć tlen "nie nastręczało najmniejszych problemów".

Sędzia stwierdził, że oskarżony złamał prawo po raz pierwszy, dlatego nie widzi konieczności wymierzania mu kary pozbawienia wolności.

Był wójtem drugą kadencję

Wyrok skazujący oznacza, że w gminie zostaną przeprowadzone wybory na nowego wójta. 50-letni Marek K. pełnił tę funkcję drugą kadencję.

W ostatnich wyborach zdobył 66,92 proc. głosów, startując z własnego komitetu. W wyborach w 2018 roku kandydował z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. 

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Tagi:
ProkuraturaWyroki sądowe w PolsceLubelskie
Czytaj także:
Tatry, burza
Po akcji ratunkowej w Tatrach policja wszczyna dochodzenie
Kraków
Katania, Sycylia, Włochy
Loty wstrzymane na ponad dobę. Wulkan uziemił pasażerów
BIZNES
Sal, Wyspy Zielonego Przylądka
Z mało znanego archipelagu do hitu podróży po mundialu
BIZNES
pirat
Slalomem między pieszymi z dużą prędkością. Nagranie trafiło do sieci
Kraków
Wypadek w miejscowości Wozławki
Zginął strażak i jego dwuletni syn. Kierowca oskarżony
Olsztyn
pap_20090522_0L8
Kolejny zwrot na rynku ropy. Reakcja na ruch Iranu
BIZNES
Wjechał na rozkopany przejazd i ugrzązł w błocie
Utknął na rozkopanym przejeździe. Nie miał prawa jazdy i był pijany
Trójmiasto
Władysław Kosiniak-Kamysz, Karol Nawrocki
Spięcie prezydenta i szefa MON. "W czyim interesie kłamiecie?"
Polska
imageTitle
Znów głośno o miłości Federera. Nie przemija
EUROSPORT
Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości
Był poszukiwany. Wpadł, gdy pił alkohol w miejscu publicznym
WARSZAWA
Była pijana, przewoziła czteroletnie dziecko
Jechała "wężykiem" z czteroletnim dzieckiem. Była pijana
Lubelskie
imageTitle
Obraziła Mbappe i żąda przeprosin
EUROSPORT
Monako. Wejście do budynku w Monako, gdzie w wyniku eksplozji ranne zostały trzy osoby
Nie żyje kobieta podejrzana o zamach w Monako. Media: ciało odnalezione w okolicy Kijowa
Świat
imageTitle
To w jego sprawie interweniował Trump. Teraz piłkarz zabrał głos
EUROSPORT
shutterstock_2149711165
Pilny apel z Londynu. "Odpowiednik Hiroszimy w dziedzinie AI"
BIZNES
Wiatr, połamane gałęzie
Jesteś stąd? "Unikaj otwartych przestrzeni"
METEO
Kuchnia
Nowe narzędzie dla obywateli. Teraz zgłosisz niebezpieczne produkty
BIZNES
Lądowanie na East River w Nowym Jorku
Dramat na pokładzie. "Myślałam, że nie damy rady"
Świat
pap_20260618_0PL
Plan naprawy zdrowia. Czego żąda premier, a czego oczekuje społeczeństwo?
Piotr Wójcik
Donald Trump przed Białym Domem
Trump: Jesteśmy znacznie bliżej rozejmu. Putin i Zełenski tego chcą
Świat
Zniszczenia w Chinach
Zabójcze załamanie pogody. Na horyzoncie kolejne
METEO
Nastolatkowie wjechali w nadjeżdżające auto
Dwóch nastolatków na hulajnodze wjechało wprost pod samochód. Nagranie
WARSZAWA
Policjanci pracują na miejscu zdarzenia w Lutyni
Córka nie żyje, matka jest ranna. 22-latek z zarzutami
Wrocław
Ogień pojawił się w hotelu na terenie Radziejowic
Pożar hotelu koło Żyrardowa. W akcji sześć zastępów straży pożarnej
WARSZAWA
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Duża sieć wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
BIZNES
Wiceprezydent Marcin Gołek i Jacek Jaśkowiak po ataku tortem
Nowe zasady po ataku tortem. Bez kontroli nie wejdziesz
Filip Czekała
Protesty w Ekwadorze związane ze śmiercią Moniki Silvy i Nathaly Mafli (10.06.2026)
Śmierć Polki w Ekwadorze. Są wstępne wyniki sekcji zwłok
Świat
Akcja saperska we Wrocławiu
Ważący 250 kilogramów niewybuch wywieziony. Ewakuacja zakończona
Wrocław
Jechał 162 km/h przy ograniczeniu do 90
Przekroczył prędkość o ponad 70 km/h. Stracił prawo jazdy
WARSZAWA
Donald Tusk
Ważą się losy ministry zdrowia i szefa NFZ. Dziś mija ultimatum
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica