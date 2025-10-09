Zaatakował znajomego sztachetą, bo chciał "wyjaśnić nieporozumienie"

Do zdarzenia doszło w powiecie włodawskim

Zawiadomienie o zdarzeniu trafiło do policji w poniedziałek. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że dzień wcześniej do jego domu przyszło dwóch mężczyzn. W trakcie wizyty, jak ustalili funkcjonariusze, 31-latek miał uderzyć gospodarza drewnianą sztachetą w twarz, a następnie następnie bił go i kopał po całym ciele.

- Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch mieszkańców gminy Hańsk w wieku 31 i 24 lat – przekazała podkomisarz Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego śledczy przedstawili 31-latkowi zarzut uszkodzenia ciała. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jak tłumaczył, do zdarzenia doszło w związku z chęcią "wyjaśnienia nieporozumienia".

Zgodnie z Kodeksem karnym za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.