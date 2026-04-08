Gmina Bychawa (Lubelskie) Źródło: Google Earth

Jak napisał lokalny portal lublin112.pl, w czwartek 2 kwietnia, służby zostały zaalarmowane, że przy jednej z posesji w gminie Bychawa leży zakrwawiona starsza kobieta.

"Jak się okazało, na pomoc 86-latce było już za późno. Jej życia nie udało się uratować. Już wstępne oględziny wykazały, iż nie zmarła ona śmiercią naturalną. Posiadała bowiem rozległe obrażenia głowy" – donosi portal.

Sformułowali zarzut zabójstwa

- Ciało znalazł syn seniorki. Policja zatrzymała jej 63-letnią córkę, wobec której zostało sformułowane postanowienie o przedstawieniu zarzutów o czyn z art. 148 paragraf 1 Kodeksu karnego (chodzi o zabójstwo – przyp. red.) – potwierdza w rozmowie z tvn24.pl prokurator Marek Zych, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Podejrzana przebywa w szpitalu

Jednak z uwagi na stan zdrowia kobiety, nie usłyszała ona zarzutów. Obecnie przebywa w szpitalu.

- Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Z uwagi na stan zdrowia, umieszczono ją w ośrodku, który pozwala jej na leczenie przy jednoczesnym zachowaniu rygoru tymczasowego aresztowania. Gdy jej stan zdrowia się poprawi, prokurator będzie miał – zgodnie z art. 313 paragraf 1a Kodeksu Postępowania Karnego – siedem dni na przedstawienie zarzutów – dodaje prokurator.

Zaznacza, że śledczy będą rozważali konieczność sprawdzenia, czy kobieta w chwili popełnienia zarzuconego jej czynu była poczytalna czy też miała ograniczoną poczytalność. A jeśli tak, to w jakim stopniu.

