Lublin

Syn znalazł ciało matki. Policja zatrzymała córkę

Syn znalazł ciało matki (zdjęcie ilustracyjne)
Gmina Bychawa (Lubelskie)
Źródło: Google Earth
Rodzinny dramat w gminie Bychawa pod Lublinem. Syn znalazł ciało swojej 86-letniej matki. Policja zatrzymała 63-letnią córkę. Ta przebywa obecnie w szpitalu. Gdy jej stan zdrowia się poprawi, ma usłyszeć zarzut zabójstwa.

Jak napisał lokalny portal lublin112.pl, w czwartek 2 kwietnia, służby zostały zaalarmowane, że przy jednej z posesji w gminie Bychawa leży zakrwawiona starsza kobieta.

"Jak się okazało, na pomoc 86-latce było już za późno. Jej życia nie udało się uratować. Już wstępne oględziny wykazały, iż nie zmarła ona śmiercią naturalną. Posiadała bowiem rozległe obrażenia głowy" – donosi portal.

Źródło: Shutterstock

Sformułowali zarzut zabójstwa

- Ciało znalazł syn seniorki. Policja zatrzymała jej 63-letnią córkę, wobec której zostało sformułowane postanowienie o przedstawieniu zarzutów o czyn z art. 148 paragraf 1 Kodeksu karnego (chodzi o zabójstwo – przyp. red.) – potwierdza w rozmowie z tvn24.pl prokurator Marek Zych, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śmiertelnie pobił brata w Boże Narodzenie. 37-latek skazany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmiertelnie pobił brata w Boże Narodzenie. 37-latek skazany

Podejrzana przebywa w szpitalu

Jednak z uwagi na stan zdrowia kobiety, nie usłyszała ona zarzutów. Obecnie przebywa w szpitalu.

- Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Z uwagi na stan zdrowia, umieszczono ją w ośrodku, który pozwala jej na leczenie przy jednoczesnym zachowaniu rygoru tymczasowego aresztowania. Gdy jej stan zdrowia się poprawi, prokurator będzie miał – zgodnie z art. 313 paragraf 1a Kodeksu Postępowania Karnego – siedem dni na przedstawienie zarzutów – dodaje prokurator.

Zaznacza, że śledczy będą rozważali konieczność sprawdzenia, czy kobieta w chwili popełnienia zarzuconego jej czynu była poczytalna czy też miała ograniczoną poczytalność. A jeśli tak, to w jakim stopniu.

OGLĄDAJ: "Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć
IRAN ISRAEL USA CONFLICT US-Israeli airstrikes hit Khorasaniha Synagogue in Tehran

"Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć

IRAN ISRAEL USA CONFLICT US-Israeli airstrikes hit Khorasaniha Synagogue in Tehran
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Faworyt gospodarzy potrącony przez samochód lekarza
EUROSPORT
Donald Trump
Co po pięciu tygodniach wojny osiągnął Trump
Świat
Za kierownicą siedział 17-latek
Najpierw uderzył w słup, potem w inny samochód. 17-latek nie miał prawa jazdy
Kraków
shutterstock_2044480022
Trzecie takie losowanie z rzędu. Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Astronauci wracają do domu. Mają wsparcie z Polski
METEO
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
USA "pomogą rozładować ruch". Zapowiedź w sprawie cieśniny
BIZNES
Proirański billboard w Teheranie
Świat reaguje. "Liczymy na taką stanowczość wobec Moskwy"
RELACJA
Adam Bodnar
Bodnar: termin "niezwłocznie" już minął
Polska
Nagi student z Zimbabwe spacerował nocą po toruńskim moście
Nagi student z Zimbabwe spacerował nocą po moście
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
"Barcelona nie zapomniała". Chce rewanżu na Atletico
EUROSPORT
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
WARSZAWA
Donald Trump
"Ta wojna nie była niezbędna, a spowodowała cały szereg komplikacji"
Polska
Lech K. podający się za biskupa jednego z Kościołów
Kościelny biznes. "7 tysięcy ludzi miałem na stałe. Wszyscy byli misjonarzami"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
złotówka shutterstock_1189131880
Złoty reaguje na zawieszenie broni
BIZNES
imageTitle
Kibic leżał na trasie wyścigu. Szybka reakcja lidera
EUROSPORT
Osuwisko w miejscowości Petacciato we Włoszech
Osuwisko sparaliżowało włoskie wybrzeże
METEO
Parking przy ulicy Leszno 32, z którego nie mogą korzystać mieszkańcy, którzy nie są członkami stowarzyszenia
Parking przy bloku tylko dla członków stowarzyszenia
Alicja Glinianowicz
ropa naftowa baryłka paliwo
Gwałtowna reakcja rynku po ogłoszeniu Trumpa
BIZNES
imageTitle
"Będzie potrzebny cud". Hiszpania kłania się Bayernowi
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ogłosił zawieszenie broni
Świat
Podejrzani o włamanie zatrzymani
Przecięli kłódki i łańcuchy. Ich łupem padły rowery i hulajnogi
WARSZAWA
imageTitle
Anglia się cieszy. Wyjątkowo cenne zwycięstwo Arsenalu
EUROSPORT
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle kosztują
BIZNES
neuer
"Spektakularny". 40-latek zatrzymał Real
EUROSPORT
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Powinni je odeskortować" do lasu. Zabraniają tego europejskie przepisy
Polska
Shelly Kittleson
Amerykańska dziennikarka uwolniona. Ale jest warunek
Świat
Radość w Iranie po ogłoszeniu zawieszenia broni
Groźba "końca cywilizacji", interwencja Pakistanu i nagły zwrot
PODSUMOWANIE
Deszcz ze śniegiem
Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć
METEO
imageTitle
Piłkarskie szachy w Lizbonie. Arsenal zaskoczył w końcówce
EUROSPORT
imageTitle
Widowisko w Madrycie. Bayern zrobił krok w stronę półfinału
EUROSPORT

