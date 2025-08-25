Próbował zabić byłą żonę. Miał już wyrok za znęcanie się nad rodziną

Biała Podlaska

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Biała Podlaska w ubiegłą środę (20 sierpnia) wieczorem. Po godzinie 20 dyżurny bialskiej komendy dostał informację, że w jednym z domów znajduje się kobieta kilkukrotnie raniona nożem.

Policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę, byłego męża kobiety. Był pijany, miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.

Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala.

Usłyszał zarzuty. Był już karany za znęcanie

50-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa byłej żony oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad nią i ich wspólnymi dziećmi. "Mężczyzna w 2023 roku usłyszał wyrok za znęcanie się nad rodziną" - przekazała policja.

W piątek sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami usiłowanie zabójstwa zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.