Próbował zabić byłą żonę. Miał już wyrok za znęcanie się nad rodziną

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Biała Podlaska w ubiegłą środę (20 sierpnia) wieczorem. Po godzinie 20 dyżurny bialskiej komendy dostał informację, że w jednym z domów znajduje się kobieta kilkukrotnie raniona nożem.
Policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę, byłego męża kobiety. Był pijany, miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.
Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala.
Usłyszał zarzuty. Był już karany za znęcanie
50-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa byłej żony oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad nią i ich wspólnymi dziećmi. "Mężczyzna w 2023 roku usłyszał wyrok za znęcanie się nad rodziną" - przekazała policja.
W piątek sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami usiłowanie zabójstwa zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Biała Podlaska