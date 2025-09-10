Informacje o kolejnych znalezionych dronach. Namierzyli już cztery

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24. OGLĄDAJ TEŻ W TVN24+ >>>>
Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". Część z tych obiektów została zestrzelona.
Pierwszą z maszyn odnaleziono w miejscowości Czosnówka w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie.
- Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - poinformował podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.
Szczątki drona spadły na dom
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że trwają poszukiwania drona, który miał spaść w okolicy miejscowości Kaplonosy i Wyryki w powiecie włodawskim w województwie lubelskim. Według informacji internauty, fragmenty spadającego drona miały uderzyć w dom w Wyrykach. Starszy kapitan Michał Tychoniewicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w tym regionie. - Ze wstępnych informacji wynika, że miało dojść do uderzenia lub wybuchu w budynku - przekazał o godzinie 7.40 strażak. Kilkadziesiąt minut później dodał: - Na ten moment mogę potwierdzić, że coś spadło. Nie wiemy jeszcze, czy wewnątrz, czy na zewnątrz budynku i czy doszło do wybuchu. Na miejscu są strażacy, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia, pojawiają się również inne służby. Wiemy już, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna. - Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godziny 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty - podkreślił.
Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki poinformował, że w miejscowości Wyryki-Wola doszło do "uderzenia drona, czy pocisku". - Nie wiemy dokładnie, bo to jest badane. Mamy uszkodzony dach budynku - relacjonował samorządowiec na antenie TVN24. Jak mówił, zrobił objazd po terenie gminy. Z relacji mieszkańców wynikać miało, że pomiędzy miejscowościami Kodeniec i Krzywowierzba "zaobserwowano przypadek zestrzelenia drona". - Nie ma zniszczeń - podkreślił wójt.
Obiekt znaleziony koło Opoczna
Maszynę "nieznanego pochodzenia" znaleziono też niedaleko Mniszkowa (powiat opoczyński) w województwie łódzkim. Informacje potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dron został znaleziony poza terenem zabudowanym. - Policja pracuje na miejscu. Mamy kilka takich lokalizacji w Polsce i będziemy o nich informować, bo policja prowadzi swoje działania w wielu miejscach, zabezpiecza teren. I oczywiście może być taka sytuacja, że miejsc, gdzie drony będą znalezione i zostały zestrzelone, zneutralizowane będzie więcej - podkreśliła Karolina Gałecka.
Jak przekazał PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
O odnalezieniu tego drona pierwsze poinformowało RMF FM.
Elementy drona w powiecie zamojskim
"W dniu 10 września 2025r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu została zawiadomiona o ujawnieniu na w okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki pow. zamojski elementów drona w postaci statecznika" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Zamościu w komunikacie. Jak podkreślono, "prowadzone są czynności zmierzające do odnalezienia i zabezpieczenia pozostałych fragmentów uszkodzonego drona". Z informacji prokuratury wynika, że dron najprawdopodobniej został zestrzelony po godzinie 3 w nocy. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków zestrzelonych dronów.
Co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonego drona? Apel wojska
Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował w mediach społecznościowych: "W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.
Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie - w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej - trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.
Autorka/Autor: PKoz, est, pk/ tam
Źródło: tvn24.pl, PAP, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: ePiotrkow.pl