Lublin

Informacje o kolejnych znalezionych dronach. Namierzyli już cztery

Dron znaleziony pod Opocznem
Szczątki drona spadły na dom. Wójt gminy Wyryki: mamy uszkodzony dach
O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka (Lubelskie) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Szczątki kolejnej z maszyn spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki-Wola, drona odnaleziono też w Mniszkowie w województwie łódzkim i w Cześnikach, w powiecie zamojskim. Sztab Generalny Wojska Polskiego wskazał, co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonych obiektów.

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24. OGLĄDAJ TEŻ W TVN24+ >>>>

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". Część z tych obiektów została zestrzelona.

mapa drony 01.jpg
mapa drony 01.jpg
Źródło: Mapy Google

Pierwszą z maszyn odnaleziono w miejscowości Czosnówka w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie.

Miejsce, gdzie odnaleziono zestrzelonego drona
Miejsce, gdzie odnaleziono zestrzelonego drona
Źródło: TVN24
Części drona znalezione w Czosnówce
Części drona znalezione w Czosnówce
Źródło: TVN24

- Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności - poinformował podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.

Premier w Sejmie o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Premier w Sejmie o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

RELACJA
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Polska

Szczątki drona spadły na dom

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że trwają poszukiwania drona, który miał spaść w okolicy miejscowości Kaplonosy i Wyryki w powiecie włodawskim w województwie lubelskim.  Według informacji internauty, fragmenty spadającego drona miały uderzyć w dom w Wyrykach. Starszy kapitan Michał Tychoniewicz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w tym regionie. - Ze wstępnych informacji wynika, że miało dojść do uderzenia lub wybuchu w budynku - przekazał o godzinie 7.40 strażak. Kilkadziesiąt minut później dodał: - Na ten moment mogę potwierdzić, że coś spadło. Nie wiemy jeszcze, czy wewnątrz, czy na zewnątrz budynku i czy doszło do wybuchu. Na miejscu są strażacy, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia, pojawiają się również inne służby. Wiemy już, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Akcja służb w miejscowości Wyryki
Akcja służb w miejscowości Wyryki
Źródło: TVN24

Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna. - Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godziny 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty - podkreślił.

Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki poinformował, że w miejscowości Wyryki-Wola doszło do "uderzenia drona, czy pocisku". - Nie wiemy dokładnie, bo to jest badane. Mamy uszkodzony dach budynku - relacjonował samorządowiec na antenie TVN24. Jak mówił, zrobił objazd po terenie gminy. Z relacji mieszkańców wynikać miało, że pomiędzy miejscowościami Kodeniec i Krzywowierzba "zaobserwowano przypadek zestrzelenia drona". - Nie ma zniszczeń - podkreślił wójt.

wojt

Obiekt znaleziony koło Opoczna

Maszynę "nieznanego pochodzenia" znaleziono też niedaleko Mniszkowa (powiat opoczyński) w województwie łódzkim. Informacje potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dron został znaleziony poza terenem zabudowanym. - Policja pracuje na miejscu. Mamy kilka takich lokalizacji w Polsce i będziemy o nich informować, bo policja prowadzi swoje działania w wielu miejscach, zabezpiecza teren. I oczywiście może być taka sytuacja, że miejsc, gdzie drony będą znalezione i zostały zestrzelone, zneutralizowane będzie więcej - podkreśliła Karolina Gałecka.

Jak przekazał PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski, nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

O odnalezieniu tego drona pierwsze poinformowało RMF FM.

Dron znaleziony pod Opocznem
Dron znaleziony pod Opocznem
Źródło: ePiotrkow.pl

Elementy drona w powiecie zamojskim

"W dniu 10 września 2025r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu została zawiadomiona o ujawnieniu na w okolicach cmentarza w miejscowości Cześniki pow. zamojski elementów drona w postaci statecznika" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Zamościu w komunikacie. Jak podkreślono, "prowadzone są czynności zmierzające do odnalezienia i zabezpieczenia pozostałych fragmentów uszkodzonego drona". Z informacji prokuratury wynika, że dron najprawdopodobniej został zestrzelony po godzinie 3 w nocy. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków zestrzelonych dronów.

Poszukiwania rosyjskiego drona, Jarosławiec k. Zamościa
Poszukiwania rosyjskiego drona, Jarosławiec k. Zamościa
Źródło: TVN24

Co robić w przypadku odnalezienia zestrzelonego drona? Apel wojska

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował w mediach społecznościowych: "W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren."

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie - w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej - trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.

Pytanie o naruszenie polskiej przestrzeni. Trump nie odpowiada

Pytanie o naruszenie polskiej przestrzeni. Trump nie odpowiada

Świat
"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat

Polska
Autorka/Autor: PKoz, est, pk/ tam

Źródło: tvn24.pl, PAP, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: ePiotrkow.pl

