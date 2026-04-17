Pożar na terenie cementowni. Na miejscu strażacy, w drodze grupa chemiczna
Na terenie cementowni przy ul. Fabrycznej w Chełmie doszło do pożaru granulatu z opon. - Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 12: 30. Ogień pojawił się w jednym z zakładów zajmujących się recyklingiem opon - prawdopodobnie w wyniku samozapłonu - przekazała nam młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
Jak dodała, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą działania gaśnicze i zabezpieczają teren, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia.
W drodze jest także specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która będzie monitorować jakość powietrza w rejonie zdarzenia.
W związku z pożarem Jakub Banaszek, prezydent Chełma, zwołał sztab kryzysowy.
