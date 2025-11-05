Łoś utknął w oczku wodnym

Powiat lubartowski Źródło: Google Earth

We wtorek, 4 listopada około godziny 11.15 strażacy zostali wezwani do nietypowego zdarzenia w miejscowości Bójki w gminie Ostrów Lubelski. W przydomowym oczku wodnym utknął łoś, który nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg.

Łoś utknął w bagnie, strażacy ruszyli na pomoc Źródło: KP PSP w Lubartowie

Zwierzę poruszało się po powierzchni zbiornika, jednak strome i śliskie brzegi uniemożliwiały mu wyjście na ląd. Strażacy przystąpili do działań ratowniczych.

Ratownicy zniwelowali fragment skarpy, tworząc bezpieczne zejście dla zwierzęcia. Po kilku chwilach łoś samodzielnie opuścił oczko wodne i oddalił się w kierunku pobliskiego lasu.

Akcja zakończyła się sukcesem, a zwierzę - według relacji służb - nie odniosło obrażeń.

Akcja zakończyła się powodzeniem, łosia udało się uwolnić Źródło: KP PSP w Lubartowie