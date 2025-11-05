Łoś utknął w oczku wodnym

We wtorek, 4 listopada około godziny 11.15 strażacy zostali wezwani do nietypowego zdarzenia w miejscowości Bójki w gminie Ostrów Lubelski. W przydomowym oczku wodnym utknął łoś, który nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg.
Zwierzę poruszało się po powierzchni zbiornika, jednak strome i śliskie brzegi uniemożliwiały mu wyjście na ląd. Strażacy przystąpili do działań ratowniczych.
Ratownicy zniwelowali fragment skarpy, tworząc bezpieczne zejście dla zwierzęcia. Po kilku chwilach łoś samodzielnie opuścił oczko wodne i oddalił się w kierunku pobliskiego lasu.
Akcja zakończyła się sukcesem, a zwierzę - według relacji służb - nie odniosło obrażeń.
Autorka/Autor: ms
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Lubartowie