Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Przepłynęli rzekę i nielegalnie przekroczyli granicę

Patrol Straży Granicznej (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie bialskim
Źródło: Google Maps
Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Bohukałach (Lubelskie) zatrzymali ośmiu migrantów z Afganistanu, którzy przepłynęli Bug na pontonie i nielegalnie przekroczyli granicę białorusko-polską. Mężczyźni opuścili już Polskę.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG) major Dariusz Sienicki poinformował w czwartek, że grupę, która przemieszczała się od rzeki Bug zaobserwowano dzięki urządzeniom bariery elektronicznej. Na miejsce zostali wysłani strażnicy graniczni i żołnierze WOT, którzy odnaleźli ośmiu migrantów.

- Mężczyźni przepłynęli wcześniej rzekę graniczną łodzią pontonową i nielegalnie przekroczyli granicę państwową z Białorusi do Polski - podał mjr Sienicki.

Następnie - przekazał rzecznik - migranci zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych SG, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy, przekazano żywność i wodę. Według funkcjonariuszy, obywatele Afganistanu byli w dobrej kondycji fizycznej i nie zgłaszali potrzeby udzielenia im pomocy lekarskiej.

- Migranci przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy RP i zeznali, iż powodem ich wędrówki była chęć przedostania się do Niemiec - poinformował mjr Sienicki. Dodał, że mężczyźni zrealizowali postanowienia opuszczenia terytorium Polski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes zlikwidowany

Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes zlikwidowany

Olsztyn
"Już się zaczęło". Straszenie małych społeczności migrantami to przemyślana gra

"Już się zaczęło". Straszenie małych społeczności migrantami to przemyślana gra

Michał Istel

Zapora na granicy

Od początku roku funkcjonariusze NOSG nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski grupie ponad 1300 osób i zatrzymali ponad 100 osób, które próbowały odwieźć nielegalnych migrantów od granicy państwowej w głąb kraju.

Od 20 lipca na granicy z Białorusią w województwie lubelskim funkcjonuje ponad 171-kilometrowa zapora elektroniczna. Na całej długości – wzdłuż granicznej rzeki Bug – rozlokowanych jest 1 848 słupów wyposażonych w ponad pięć tysięcy kamer dzienno-nocnych i kamer termowizyjnych.

W komendzie NOSG w Chełmie jest Centrum Nadzoru. W placówkach SG usytuowane są lokalne stanowiska końcowe. System kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych umożliwia wykrycie nielegalnego przekraczania granicy na Bugu, a sygnał odbierany przez służby umożliwia skierowanie patrolu w konkretne miejsce i ujęcie migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę.

Koszt budowy bariery elektronicznej to 279 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z unijnego funduszu – Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej – w ramach funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027.

Patrol Straży Granicznej (zdjęcie ilustracyjne)
Patrol Straży Granicznej (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje pomocowe o sytuacji na granicy

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową. W czasie jednej z konferencji prasowych zaprezentowano drastyczny film udostępniony przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, na którym widać przeciąganie bezwładnego ciała kobiety przez bramkę w płocie granicznym i porzucanie jej po drugiej stronie.

Organizacje pomocowe domagają się od rządu przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i przestrzeganie zasady non-refoulement, wszczynania przewidzianych prawem postępowań administracyjnych wobec osób przekraczających granicę, natychmiastowego zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych przemocy.

"Wiemy o osobach w ciężkim stanie zdrowia wyrzucanych z ambulansów wojskowych, a także wywożonych wprost ze szpitali. Za druty i płot graniczny trafiają mężczyźni, kobiety z dziećmi oraz małoletni bez opieki. Wywózkom cały czas towarzyszy przemoc ze strony polskich służb: używanie gazu łzawiącego, bicie, rozbieranie do naga, kopanie, rzucanie na ziemię, skuwanie kajdankami, niszczenie telefonów i dokumentów, odbieranie plecaków z prowiantem oraz czystą wodą. Ludzie opowiadają nam, że groźbą lub przemocą fizyczną są zmuszani do podpisywania oświadczeń, że nie chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, a następnie wywożeni są za płot" - czytamy we wspólnym oświadczeniu organizacji.

Czytaj więcej w tvn24.pl: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
Straż GranicznaLubelskieAfganistanWojska Obrony Terytorialnej
Czytaj także:
Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać posadzkę
WARSZAWA
Zniszczenia w Strefie Gazy
Biuro premiera Izraela: zawieszenie broni po ratyfikowaniu porozumienia
Świat
Morze Czerwone
"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone
METEO
Waldemar Żurek
Żurek pokazał projekt ustawy. Apeluje do prezydenta
Polska
Mężczyzna zaatakował nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy ciosy nożem w plecy. Powiedział, że to była "kulminacja negatywnych emocji"
Wrocław
Marwan al-Barghusi
Kim jest palestyński "więzień numer jeden"
Świat
shutterstock_2637727779
Microsoft wstrzymuje podwyżki dla części klientów. Polska na liście
BIZNES
2807_depresja_anoreksja
"By pokazać, że są piękni". Skąd biorą się zaburzenia odżywiania?
Anna Bielecka
Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu
Sąsiedzi od dłuższego czasu ich nie widzieli, dwaj mężczyźni nie żyją
Łódź
Śmiertelny wypadek rowerzysty
"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła
WARSZAWA
imageTitle
Osiągnął sukces na EuroBaskecie, teraz zaskakuje. "Cieszę się, że nie jestem zatrudniony w klubie"
EUROSPORT
shutterstock_148351589
Co piąta osoba na świecie pali papierosy. Niepokojące trendy w najmłodszych grupach
Piotr Wójcik
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Nocna prohibicja od dziś w całym Wrocławiu
Wrocław
Przystań rybacka w Piaskach nad Zalewem Wiślanym
Tajemnicza choroba po zjedzeniu ryby z Zalewu Wiślanego. Co trzeba o niej wiedzieć?
Tomasz Słomczyński
shutterstock_2459938417
Obawy o płatności i benzynę na stacjach. Sankcje USA weszły w życie
BIZNES
Wśród wyrzucanych odpadów znajdowały się między innymi lepik, papa i wełna mineralna
Nielegalne składowisko odpadów, kierowca zatrzymany na gorącym uczynku
Lublin
Żandarmeria Wojskowa
Kradzież paliwa i próba potrącenia żandarma. Żołnierze z zarzutami
Olsztyn
Bertold Kittel
"To są rzeczy, którymi będziemy żyli przez całą kadencję prezydenta Nawrockiego"
Polska
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
METEO
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób
Tu produkowano amfetaminę, osiem osób zatrzymanych
WARSZAWA
Radosław Sikorski
"Z Rosją można negocjować. Wystarczy zrobić to w dwóch etapach"
Polska
imageTitle
Fręch pożegnała się z Wuhan Open. Dwukrotnie prowadziła 4:1
EUROSPORT
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Chiny nagle ograniczają eksport metali ziem rzadkich
BIZNES
shutterstock_2643597827
Przeciw byli Obama i Biden. Trump wraca do kontrowersyjnej inwestycji
BIZNES
Nielegalne papierosy zatrzymane na Lotnisku Chopina
To miały być tabletki do zmywarek. Państwo mogło stracić miliony
WARSZAWA
Mężczyzna na hulajnodze potrącił dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Na jednej hulajnodze jechały do szkoły. 14-latki potrącił samochód
Szczecin
Zaginiona Małgorzata z Inowrocławia
Małgorzata zaginęła blisko 20 lat temu. Brytyjscy śledczy badający sprawę znaleźli ludzkie szczątki
Kujawsko-Pomorskie
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Imponujący dorobek Niemca w NHL. Złamał kolejną granicę
EUROSPORT
Piotr Alexewicz
Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego. Zaczyna Piotr Alexewicz
Maciej Wacławik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica