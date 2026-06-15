Biała Podlaska Strzały w Białej Podlaskiej. Trwa obława policji

Obława policji po strzelaninie w Białej Podlaskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia - poinformowali policjanci w komunikacie. Komendant KMP w Białej Podlaskiej ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu.

- Przed godziną 10. otrzymaliśmy informację o strzałach oddanych w kierunku innego mężczyzny. Do zdarzenia miało dojść na ulicy przy parkingu. Sprawca oddalił się z miejsca. Ustalamy teraz zarówno tożsamość ofiary, jak i tożsamość tego mężczyzny, który dokonał zbrodni. Zabezpieczyliśmy drogi, trwa penetracja terenu - powiedział Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Okoliczności niejasne

- Nie znamy na tę chwilę tożsamości ofiary, jak i sprawcy ani okoliczności tego zajścia, co było przyczyną i powodem takiego zachowania. Na chwilę obecną skupiamy się na tym, żeby jak najszybciej ustalić i zatrzymać tego napastnika - dodał Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10.