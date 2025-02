Pod psem załamał się lód. Ratujący go strażak też wpadł do wody. Nagranie

Psy weszły na zamarznięty zbiornik Kępina w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie). Nagle pod jednym z nich załamał się lód. Straż miejska udostępniła nagranie z akcji ratunkowej. Jak widać na filmie, strażak, który poszedł po psa, sam wpadł do wody.

Do zdarzenia doszło w piątek. Z nagrania udostępnionego przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli wynika, że pies był w wodzie już po godzinie 13.

Jak widać na filmie, o godzinie 13.22 jeden ze strażaków, zabezpieczony liną, wszedł na lód. W pewnym momencie i on wpadł do wody. Ostatecznie udało się uratować psa. Po chwili dotarli do brzegu.