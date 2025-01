Przewiózł samochodem pocisk artyleryjski i zostawił go pod dyskoteką

Do zdarzenia doszło 18 stycznia. Teraz informuje o tym policja w Zduńskiej Woli. Jak relacjonuje młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk, mieszkaniec Łasku, posiadał bez wymaganego zezwolenia pocisk artyleryjski. Spakował go do kartonu i włożył do torby. Mężczyzna wsiadł do samochodu i przyjechał do Zduńskiej Woli i zostawił pakunek na schodach jednego z miejscowych klubów muzycznych i spokojnie wrócił do domu.