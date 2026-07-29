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Łódź

32 lata temu znaleźli w lesie ciało mężczyzny, teraz zatrzymali podejrzanego o zabójstwo

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Sprawca zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymany i tymczasowo aresztowany
50-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło wideo: Policja Łódzka
Źródło zdj. gł.: Policja Łódzka
Policjanci z Łodzi zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego podejrzanego o zabójstwo mężczyzny, którego zwłoki odnaleziono w lesie pod Sieradzem w styczniu 1994 roku. Na wniosek sieradzkiej prokuratury sąd zdecydował o aresztowaniu 50-latka na trzy miesiące.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, 23 lipca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu funkcjonariusze łódzkiego Archiwum X zatrzymali mieszkańca powiatu brodnickiego. 50-latek jest podejrzany o zabójstwo mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w lesie pod Sieradzem w styczniu 1994 roku.

50-latek usłyszał też zarzuty popełnienia szczególnie zuchwałej kradzieży z włamaniem do jednego z lokali w Brodnicy na łączną szkodę blisko 150 tysięcy złotych. Doszło do niej na początku lipca tego roku. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Sieradzu zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

Nie było wątpliwości, że w 1994 roku doszło do zabójstwa

14 stycznia 1994 roku w kompleksie leśnym w powiecie sieradzkim odnaleziono zwłoki nieznanego mężczyzny. Ciało było częściowo ukryte pod ziemią i ściółką leśną. Na miejscu zabezpieczono liczne ślady kryminalistyczne i odzież należącą do ofiary.

Według śledczych nie było żadnych wątpliwości, że doszło do zabójstwa mężczyzny. Niestety, prowadzone przez sieradzką prokuraturę i policję postępowanie nie doprowadziło do ustalenia tożsamości ofiary i sprawcy zbrodni.

"W grudniu 2023 roku prokurator ponownie przeanalizował akta, w tym zgromadzone dowody rzeczowe i zabezpieczone ślady. Zlecił też oznaczenie profilu DNA zabitego mężczyzny oraz oględziny jego odzieży przechowywanej w magazynie dowodów rzeczowych. Pobrano z niej materiał biologiczny do badań genetycznych. Ich wyniki pozwoliły na ustalenie profilu DNA 50-latka, który został w tej sprawie zatrzymany" - informuje policja.

Sprawca zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymany i tymczasowo aresztowany
Sprawca zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymany i tymczasowo aresztowany
Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

Gdy zabił miał 17 lat

50-latek to mieszkaniec powiatu brodnickiego, który w chwili zabójstwa miał 17 lat. W przeszłości był już wielokrotnie karany za brutalne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu i odbywał wieloletnie kary więzienia. Z uwagi na młody wiek w chwili popełnienia przestępstwa grozi mu kara od ośmiu do 15 lat lub 25 lat pozbawienia wolności.

"Przed zatrzymaniem 50-latek - obawiając się odpowiedzialności za zuchwałą kradzież z włamaniem popełnioną na początku lipca - ukrywał się w lesie. Policjanci z Łodzi ustalili miejsce jego pobytu dzięki współpracy z funkcjonariuszami komendy powiatowej w Brodnicy. W toku śledztwa przeanalizowano też kilkadziesiąt innych spraw karnych oraz spraw poszukiwawczych dotyczących zaginięć mężczyzn z początku lat 90. XX wieku. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało jednoznacznie, że zamordowany mężczyzna w ostatnim okresie swojego życia mógł przebywać w powiecie brodnickim" - przekazuje KWP w Łodzi.

Tożsamość ofiary wciąż nie jest znana

Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, na podstawie przekazanej do badań czaszki i z uwzględnieniem cech fenotypowych z badania DNA, dokonali na zlecenie prokuratora rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy. Odtworzony tą metodą wizerunek mężczyzny opublikowano w mediach w kwietniu bieżącego roku.

Zrekonstruowany wizerunek mężczyzny spod Sieradza
Zrekonstruowany wizerunek mężczyzny spod Sieradza
Źródło zdjęcia: KWP w Łodzi

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub mają wiedzę na temat okoliczności jego śmierci, proszone są o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu lub Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SieradzŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaProkuraturaSądWymiar sprawiedliwościarchiwum xZabójstwo
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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