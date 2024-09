120 strażaków z trzech województw czeka w gotowości w centrum Polski

- Niezbędny sprzęt do szybkiego urządzenia bazy zapewniły plutony logistyczne kompanii specjalnych, w skład których wchodzą strażacy i sprzęt pochodzący z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi i Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli. (...) Do celów mieszkalnych przystosowano salę konferencyjną, sale wykładowe i pokoje - dodał brygadier Pawlak.

120 strażaków z trzech województw

Do bazy dotarło już ponad 120 strażaków (około 30 zastępów) z województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jak wyjaśnił rzecznik łódzkiej PSP, koncentracja strażaków w Sieradzu ma na celu skrócenie czasu ich dojazdu do rejonów na południu kraju, gdzie mogą być potrzebni w związku z zagrożeniem powodziowym. Obecnie czekają na dalsze dyspozycje. Wcześniej - w nocy z soboty na niedzielę kolejna grupa strażaków z województwa łódzkiego wyjechała do województwa opolskiego. Do Prudnika skierowano dziewięciu strażaków wraz z trzema łodziami płaskodennymi, do Głubczyc - 32 strażaków z Kompanii Gaśniczej "Łódź" Centralnego Odwodu Operacyjnego, którzy pojechali tam samochodami gaśniczymi wyposażonymi w pompy szlamowe. Strażacy dołączyli do swoich 43 kolegów z różnych komend powiatowych w Łódzkiem, którzy od soboty działają w Głuchołazach.