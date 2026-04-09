Sieradz Miał dawać dziecku mefedron w zamian za intymne spotkanie

Do zatrzymania Piotra M. doszło pod koniec marca. Mężczyzna usłyszał zarzut udzielania niepełnoletniemu substancji psychotropowej w postaci mefedronu w bliżej nieokreślonej ilości, jednak nie mniej niż jednej dawki wystarczającej do odurzenia, w zamian za korzyść osobistą w postaci intymnego spotkania.

- Sąd Rejonowy w Sieradzu zastosował na wniosek Prokuratora Rejonowego w Sieradzu tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec 37-letniego mieszkańca Sieradza - przekazuje prokurator Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Śledztwo jest w toku - gromadzona jest dokumentacja od operatorów sieci komórkowych, dane teleinformatyczne, przesłuchiwani są świadkowie. Mieszkanie Piotra M. został porzeszukane, zabezpieczono w nim nośniki elektroniczne.

Mężczyzna przedstawił swoją wersję zdarzeń. Odniósł się do postawionych przez śledczych zarzutów i złożył wyjaśnienia. - Podane okoliczności będą w śledztwie procesowo weryfikowane - wyjaśnia prokurator Szkilnik.

Jak podaje "Dziennik Łódzki", zatrzymany to nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej.

- Dotychczasowe ustalenia wykluczają, by zachowania podejrzanego miały jakikolwiek związek z wykonywaną przez niego pracą w instytucji samorządowej - informuje prokurator Szkilnik. O zatrzymaniu Piotra M. został poinformowany dyrektor szkoły.

- W śledztwie intensywnie gromadzone są materiały dowodowe, by wszechstronnie wyjaśnić okoliczności zdarzeń oraz ustalić, czy zachowania przestępcze podejrzany kierował wobec innych pokrzywdzonych poza dotychczas ustalonym - podaje Szkilnik.

Za udzielanie narkotyków małoletniemu 37-latkowi grozi od trzech do 20 lat więzienia.

