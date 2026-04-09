Sieradz

Miał dawać dziecku mefedron w zamian za intymne spotkanie

Mefedron, narkotyki
Do zdarzenia doszło w Sieradzu
Źródło: Google Earth
Na trzy miesiące trafił do aresztu 37-latek z Sieradza. Mężczyzna usłyszał zarzut udzielania narkotyków w zamian za intymne spotkanie. Jak podają lokalne media, to nauczyciel z miejscowej szkoły.

Do zatrzymania Piotra M. doszło pod koniec marca. Mężczyzna usłyszał zarzut udzielania niepełnoletniemu substancji psychotropowej w postaci mefedronu w bliżej nieokreślonej ilości, jednak nie mniej niż jednej dawki wystarczającej do odurzenia, w zamian za korzyść osobistą w postaci intymnego spotkania.

- Sąd Rejonowy w Sieradzu zastosował na wniosek Prokuratora Rejonowego w Sieradzu tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec 37-letniego mieszkańca Sieradza - przekazuje prokurator Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Przedstawia swoją wersję zdarzeń

Śledztwo jest w toku - gromadzona jest dokumentacja od operatorów sieci komórkowych, dane teleinformatyczne, przesłuchiwani są świadkowie. Mieszkanie Piotra M. został porzeszukane, zabezpieczono w nim nośniki elektroniczne.

Mężczyzna przedstawił swoją wersję zdarzeń. Odniósł się do postawionych przez śledczych zarzutów i złożył wyjaśnienia. - Podane okoliczności będą w śledztwie procesowo weryfikowane - wyjaśnia prokurator Szkilnik.

Jak podaje "Dziennik Łódzki", zatrzymany to nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej.

- Dotychczasowe ustalenia wykluczają, by zachowania podejrzanego miały jakikolwiek związek z wykonywaną przez niego pracą w instytucji samorządowej - informuje prokurator Szkilnik. O zatrzymaniu Piotra M. został poinformowany dyrektor szkoły.

- W śledztwie intensywnie gromadzone są materiały dowodowe, by wszechstronnie wyjaśnić okoliczności zdarzeń oraz ustalić, czy zachowania przestępcze podejrzany kierował wobec innych pokrzywdzonych poza dotychczas ustalonym - podaje Szkilnik.

Za udzielanie narkotyków małoletniemu 37-latkowi grozi od trzech do 20 lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Springfield Gallery/AdobeStock

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Sąd łaskawy wobec wójta, który jechał po pijanemu. Prokuratura zapowiada apelację
Lublin
Akcja ratunkowa niedaleko miejscowości Marengo w USA
"Wiele razy był blisko poddania się, ale w końcu dał radę"
METEO
Lotnisko we Frankfurcie
Strajk w dużych liniach. "Mogą wystąpić utrudnienia przy powrotach"
BIZNES
W dawnej stadninie powstawał "narkotyk zombie"
W dawnej stadninie powstawał "narkotyk zombie"
Katowice
edukacja zdrowotna
Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Sprawdź swoją wiedzę w quizie
Quizy
Matthew Perry
Śmierć Matthew Perry'ego. "Królowa ketaminy" skazana
Świat
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Szybsza podróż przez Katowice. Bramki same odprawią podróżnych
Katowice
Trybunał Konstytucyjny
"Mogą zawiadomić policję". Kulisy batalii o Trybunał
Pożar garażu w galerii na Targówku (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch w domu, jedna osoba ranna
Częstochowa
imageTitle
Trener Barcelony wściekły. "Niewiarygodne, niedopuszczalne"
EUROSPORT
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Nagły zwrot na ropie
BIZNES
Maciej Lisowski
Wszystkie sekrety ojca Macieja
Sebastian Klauziński, Olga Orzechowska
Nielegalna broń na posesji
Karabinek, pistolet, rewolwer. Wszystko zrobił sam
Kraków
imageTitle
Lewandowski surowo oceniony
EUROSPORT
25 lat TVN24
"Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę po Polsce
Aligator w jednym z domów na Florydzie
Myślał, że to włamywacz. Do jego domu wtargnął aligator
METEO
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
WARSZAWA
Linette
Wielki mecz dla polskiego tenisa
EUROSPORT
1na1 Barbara Nowacka
Ministra ogłosiła decyzję w sprawie edukacji zdrowotnej
Donald Trump
Trump: nasza armia odpoczywa w oczekiwaniu na kolejny podbój
Świat
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
imageTitle
"Barcelona potrzebuje cudu"
EUROSPORT
50 min
Kongres USA
Wojna widziana z Waszyngtonu. "Kongresmeni nie lubią pracować w ferie"
Podcast o zagranicy
Viktor Orban i J.D. Vance w Budapeszcie
J.D. Vance "dwoi się i troi, aby podać pomocną dłoń Orbanowi"
Świat
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
WARSZAWA
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Komplikacje w cieśninie Ormuz
BIZNES
Mróz
Alarmy IMGW w 16 województwach. Miejscami spadnie śnieg
METEO
imageTitle
Złodzieje niszczą legendarną trasę. "Śmiertelnie niebezpieczne"
EUROSPORT
Karoline Leavitt
W sobotę pierwsze rozmowy USA-Iran. Rzeczniczka Białego Domu o szczegółach
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Ceny paliw w czwartek. Tyle kosztują
BIZNES

